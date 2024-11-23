Есть пострадавшие: страшный пожар охватил два этажа дома в Приморье — видео

Posted 23 ноября, 02:06
Published 23 ноября, 02:06
Modified 23 ноября, 02:08
Updated 23 ноября, 02:08
В новых медиа сообщили, что поздно вечером загорелся жилой дом на улице Горького в Находке. По словам очевидцев, пламя охватило два этажа. Также подписчики соцсетей заявили, что происшествие не обошлось без пострадавших.
Судя по кадрам, на место инцидента прибыли не только спасатели. Многие горожане наблюдали за происходящим поодаль.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели вытаскивали детей через окно балкона в горящей многоэтажке в Уссурийске. Четыре человека не смогли покинуть дом из-за задымленности.