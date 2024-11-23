Картина дня в Приморье: поездка на капоте, весеннее тепло и спасение из пожара

Posted 23 ноября, 08:04
Published 23 ноября, 08:04
Modified 23 ноября, 08:06
Updated 23 ноября, 08:06
Поездка на капоте
Чудовищная авария случилась в Уссурийске. Автомобилист снес горожанина, который упал на землю только спустя несколько метров.
Весеннее тепло
Приморский край вновь окажется во власти плюсовых температур. Жителям региона удастся насладиться теплыми деньками перед снежным «апокалипсисом».
Спасение из пожара
Жуткий пожар вспыхнул в многоэтажке в Приморском крае. Очевидцы заявили, что есть пострадавшие. На месте происшествия работают огнеборцы.
В новых медиа разлетелись кадры с задымленным домом в Приморском крае. В МЧС опубликовали информацию о случившемся.