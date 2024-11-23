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Posted 23 ноября, 08:04

Published 23 ноября, 08:04

Modified 23 ноября, 08:06

Updated 23 ноября, 08:06

Картина дня в Приморье: поездка на капоте, весеннее тепло и спасение из пожара

Картина дня в Приморье: поездка на капоте, весеннее тепло и спасение из пожара

23 ноября 2024, 08:04
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Поездка на капоте

Чудовищная авария случилась в Уссурийске. Автомобилист снес горожанина, который упал на землю только спустя несколько метров.

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Весеннее тепло

Приморский край вновь окажется во власти плюсовых температур. Жителям региона удастся насладиться теплыми деньками перед снежным «апокалипсисом».

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Спасение из пожара

Жуткий пожар вспыхнул в многоэтажке в Приморском крае. Очевидцы заявили, что есть пострадавшие. На месте происшествия работают огнеборцы.

В новых медиа разлетелись кадры с задымленным домом в Приморском крае. В МЧС опубликовали информацию о случившемся.

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