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Posted 23 ноября, 03:58

Published 23 ноября, 03:58

Modified 23 ноября, 04:00

Updated 23 ноября, 04:00

ДТП со смертельным исходом случилось в Приморье

Машина в канаве: смертельная авария произошла во Владивостоке — видео

23 ноября 2024, 03:58
Фото: autogarant_vl.

ДТП со смертельным исходом случилось в Приморье

Сюжет
ДТП
Автомобилист, съехавший с дороги, погиб во Владивостоке. Почему мужчина не справился с управлением? — пока остается загадкой.

В дальневосточной столице на Рокадной около дома №30 случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщают аварийные комиссары. Рулевой Subaru Impreza вылетел с дороги в кювет. К сожалению, в происшествии пострадал не только автомобиль.

В результате ДТП водитель скончался на месте инцидента, а его пассажир не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист на Toyota Prius на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Уссурийске. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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