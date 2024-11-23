Машина в канаве: смертельная авария произошла во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Рокадной около дома №30 случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщают аварийные комиссары. Рулевой Subaru Impreza вылетел с дороги в кювет. К сожалению, в происшествии пострадал не только автомобиль.