Минутный тест на деменцию: простая задачка оценит состояние мозга любого приморца

Posted 23 ноября, 01:26
Published 23 ноября, 01:26
Modified 23 ноября, 01:28
Updated 23 ноября, 01:28
Бывает, что люди доживают до преклонных лет и не испытывают проблем с памятью, да и со здоровьем в целом. А кто-то за жизнь приобретает целый «набор» болезней, а некоторые страдают из-за утраты познавательной деятельности. Почему к старости может развиться деменция? — на этот вопрос пока нет точного ответа. Но если не давать расслабляться своему мозгу, то риск развития возрастного заболевания снижается, сообщает издание «Новые известия».
Есть множество тестовых заданий, которые помогут проверить, достаточно ли вы нагружаете свой мозг. Предлагаем пройти вам одну из простых задачек. С ее помощью вы сможете оценить риск развития деменции всего за минуту. Для начала необходимо отвлечься от текущих забот и дать себе немного времени, чтобы отдохнуть.
Ну, а теперь приступим к выполнению теста.
Посмотрите на картинку и попробуйте отыскать животных, которые «зашифрованы» на ней. Попугай не входит в число «разыскиваемых» зверей.
Подведем итоги работы.
Если вы не увидели ни одного, то это плохой знак. Вероятнее всего, ваш мозг не достаточно хорошо распознает визуальные образы. Не исключено, что вы просто-напросто устали. Поэтому, вам можно попробовать поработать с аналогичными задачками на «свежую» голову. Не исключено, что вам элементарно нужен отпуск. Если же подобные головоломки действительно вызовут у вас затруднение, то это повод обратиться к специалисту.
Если вы разглядели от одного до трех животных, то стоит обратить внимание на этот факт. Может плохое зрение или банальная усталость дают о себе знать. В любом случае активизировать нагрузку на мозг будет не лишним.
Если вы рассмотрели четырех-пятерых зверей, то это очень хороший показатель. Вполне вероятно, что, если бы у вас было чуточку больше времени, то вы бы с легкостью нашли еще одного.
Если вы нашли шестерых, то вам не о чем беспокоиться. Ваш мозг работает отлично.
Если вы увидели более шести, не считая попугая в центре, то вы обладаете отличным воображением. Ведь на картинке зашифрованы только шесть зверей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как выявить деменцию в пожилом возрасте. Пенсионерам стоит обращать внимание на то, как они ведут беседу. Замедленная речь и скудный словарный запас могут свидетельствовать о развитии серьезного заболевания.