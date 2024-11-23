Минутный тест на деменцию: простая задачка оценит состояние мозга любого приморца

Если вы не увидели ни одного, то это плохой знак. Вероятнее всего, ваш мозг не достаточно хорошо распознает визуальные образы. Не исключено, что вы просто-напросто устали. Поэтому, вам можно попробовать поработать с аналогичными задачками на «свежую» голову. Не исключено, что вам элементарно нужен отпуск. Если же подобные головоломки действительно вызовут у вас затруднение, то это повод обратиться к специалисту.