vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 00:33

Published 23 ноября, 00:33

Modified 23 ноября, 00:35

Updated 23 ноября, 00:35

Не поделили поворот: ночное ДТП случилось в центре Владивостока — видео

Не поделили поворот: ночное ДТП случилось в центре Владивостока — видео

23 ноября 2024, 00:33
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Вечер пятницы не задался у, как минимум, двух жителей Владивостока. Всему виной авария, которая произошла недалеко от центра Владивостока.

В дальневосточной столице случилось дорожное происшествие минувшим вечером. Toyota CH-R не поделил с японской малолитражкой поворот недалеко от Некрасовского путепровода.

Не исключено, что видео снято почти сразу после аварии. Так как участники ДТП не успели выставить аварийный знак, а оценивал ситуацию только один человек. Вероятно, второй только собирался с мыслями в салоне авто.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин на Чуркине спровоцировало жуткую пробку, которая тянулась с улицы Надибаидзе. «Узники» столпотворения поделились кадрами с места аварии, а также снимком начала затора.

Снесли знак и поставили «колом» Чуркин: ДТП случилось во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Сел за руль без прав: натворил дел почти на 20 тысяч и сел за решетку житель ПриморьяНовые данные о слетевшей с горы машине в Приморье: что случилось с выжившим в ДТП?Два ДТП за 20 секунд? — легко: добро пожаловать во Владивосток — видео
#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Затор#Происшествия#Некрасовский путепровод#Чуркин#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика