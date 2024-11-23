Не поделили поворот: ночное ДТП случилось в центре Владивостока — видео

Posted 23 ноября, 00:33
Published 23 ноября, 00:33
Modified 23 ноября, 00:35
Updated 23 ноября, 00:35
В дальневосточной столице случилось дорожное происшествие минувшим вечером. Toyota CH-R не поделил с японской малолитражкой поворот недалеко от Некрасовского путепровода.
Не исключено, что видео снято почти сразу после аварии. Так как участники ДТП не успели выставить аварийный знак, а оценивал ситуацию только один человек. Вероятно, второй только собирался с мыслями в салоне авто.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин на Чуркине спровоцировало жуткую пробку, которая тянулась с улицы Надибаидзе. «Узники» столпотворения поделились кадрами с места аварии, а также снимком начала затора.