Общая история: Олег Кожемяко посетил мемориальный «Парк Победы» в Ташкенте — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Узбекистане отроется представительство Приморского края. Такое решение укрепит культурные связи между регионами. Так, приморцы поближе познакомятся с историей дружественной страны, а узбеки больше узнают о традициях Дальнего Востока.