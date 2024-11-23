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Posted 23 ноября, 03:11

Published 23 ноября, 03:11

Modified 23 ноября, 03:13

Updated 23 ноября, 03:13

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прогулялся по «Парку Победы» в Узбекистане

Общая история: Олег Кожемяко посетил мемориальный «Парк Победы» в Ташкенте — видео

23 ноября 2024, 03:11
Фото: kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прогулялся по «Парку Победы» в Узбекистане

Сюжет
Дружба народов
Приморская делегация побывала в «Парке Победы», который открылся к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Глава региона напомнил о том, насколько важно чтить память о воинах республик, которые сражались бок о бок против единого врага.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте, который хранит память о подвигах узбекского народа в годы Великой Отечественной Войны. Почти два миллиона жителей республики вступили советской армии. Более 800 000 солдат не вернулись домой.

Узбекская ССР приняла около 1 500 000 беженцев, в том числе 250 000 детей. Здесь обрели спасение 5 000 юных жителей блокадного Ленинграда.

«И, конечно, в России сегодня живут дети, внуки и правнуки тех спасенных. Об этом нужно помнить», — отметил Олег Кожемяко.
Видео: kozhemiakoofficial.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Узбекистане отроется представительство Приморского края. Такое решение укрепит культурные связи между регионами. Так, приморцы поближе познакомятся с историей дружественной страны, а узбеки больше узнают о традициях Дальнего Востока.

Приморье откроет представительство в Узбекистане
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