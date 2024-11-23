Общая история: Олег Кожемяко посетил мемориальный «Парк Победы» в Ташкенте — видео

Posted 23 ноября, 03:11
Published 23 ноября, 03:11
Modified 23 ноября, 03:13
Updated 23 ноября, 03:13
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте, который хранит память о подвигах узбекского народа в годы Великой Отечественной Войны. Почти два миллиона жителей республики вступили советской армии. Более 800 000 солдат не вернулись домой.
Узбекская ССР приняла около 1 500 000 беженцев, в том числе 250 000 детей. Здесь обрели спасение 5 000 юных жителей блокадного Ленинграда.
«И, конечно, в России сегодня живут дети, внуки и правнуки тех спасенных. Об этом нужно помнить», — отметил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Узбекистане отроется представительство Приморского края. Такое решение укрепит культурные связи между регионами. Так, приморцы поближе познакомятся с историей дружественной страны, а узбеки больше узнают о традициях Дальнего Востока.