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Posted 23 ноября, 06:59

Published 23 ноября, 06:59

Modified 23 ноября, 07:01

Updated 23 ноября, 07:01

Массовое ДТП произошло в Приморском крае

Ошметки по всей дороге: машина перевернулась на трассе в Приморье

23 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.

Массовое ДТП произошло в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
Автомобиль опрокинулся на федеральной трассе в Приморском крае. Жуткие последствия попали на камеру очевидца.

В Надеждинском районе перед Раздольным мостом случилось дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. Два автомобиля стоят вдоль леерного ограждения, еще один участник ДТП опрокинул автомобиль набок.

О подробностях аварии пока не сообщается. О пострадавших тоже неизвестно. Но, судя по кадрам, столкновение произошло действительно серьезное.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшим вечером два водителя не поделили поворот перед Некрасовским путепроводом. Вероятнее всего, инцидент обошелся без травм, но вечер выдался неприятным, как минимум, для двух горожан.

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