Ошметки по всей дороге: машина перевернулась на трассе в Приморье

Posted 23 ноября, 06:59
Published 23 ноября, 06:59
Modified 23 ноября, 07:01
Updated 23 ноября, 07:01
В Надеждинском районе перед Раздольным мостом случилось дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. Два автомобиля стоят вдоль леерного ограждения, еще один участник ДТП опрокинул автомобиль набок.
О подробностях аварии пока не сообщается. О пострадавших тоже неизвестно. Но, судя по кадрам, столкновение произошло действительно серьезное.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшим вечером два водителя не поделили поворот перед Некрасовским путепроводом. Вероятнее всего, инцидент обошелся без травм, но вечер выдался неприятным, как минимум, для двух горожан.