Подкинул и провёз на капоте: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Posted 23 ноября, 03:24
Published 23 ноября, 03:24
Modified 23 ноября, 03:26
Updated 23 ноября, 03:26
В Уссурийске на проспекте Блюхера в районе Садового кольца произошло страшное ДТП, сообщают новые медиа. Toyota Prius на высокой скорости сбил пешехода на «зебре». От удара горожанин отлетел на несколько метров и свалился на землю.
Жуткий инцидент попал на камеру видеонаблюдения. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист наехал на девятилетнюю девочку. Ребенка с переломом госпитализировали в медучреждение.