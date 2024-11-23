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Posted 23 ноября, 03:24

Published 23 ноября, 03:24

Modified 23 ноября, 03:26

Updated 23 ноября, 03:26

Мужчину сбили на пешеходном переходе в Приморском крае

Подкинул и провёз на капоте: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

23 ноября 2024, 03:24
Фото: 1MI.

Мужчину сбили на пешеходном переходе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Чудовищная авария случилась в Уссурийске. Автомобилист снес горожанина, который упал на землю только спустя несколько метров.

В Уссурийске на проспекте Блюхера в районе Садового кольца произошло страшное ДТП, сообщают новые медиа. Toyota Prius на высокой скорости сбил пешехода на «зебре». От удара горожанин отлетел на несколько метров и свалился на землю.

Жуткий инцидент попал на камеру видеонаблюдения. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист наехал на девятилетнюю девочку. Ребенка с переломом госпитализировали в медучреждение.

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