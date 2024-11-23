Спасли 10 человек: подробности страшного пожара в Приморье

Posted 23 ноября, 02:19
Published 23 ноября, 02:19
Modified 23 ноября, 02:21
Updated 23 ноября, 02:21
По данным пресс-службы МЧС Приморья, пострадавших в страшном происшествии нет. Огнеборцы спасли десять человек.
На момент прибытия пожарных из окна на втором этаже вырывались языки пламени, а подъезд был сильно задымлен. Сначала газодымозащитная служба вывела восемь человек, в том числе одного ребенка. Затем спасатели вызволили двух человек при помощи автолестницы.
В результате инцидента выгорело 15 квадратных метров. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины пожара.
Приморцы отреагировали на случившееся происшествие.
«Самое главное, что никто не пострадал и не погиб. А жилье восстановить можно»;
«Какой кошмар. Жалко людей»;
«Главное, вовремя подоспели спасатели».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детей спасали через окно балкона во время пожара в многоэтажке в Уссурийске. Неисправность техники привела к возгоранию.