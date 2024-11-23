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Posted 23 ноября, 02:19

Published 23 ноября, 02:19

Modified 23 ноября, 02:21

Updated 23 ноября, 02:21

Появились новые детали пожара в многоквартирном доме в Приморском крае

Спасли 10 человек: подробности страшного пожара в Приморье

23 ноября 2024, 02:19
Фото: mchs_vdk.

Появились новые детали пожара в многоквартирном доме в Приморском крае

Сюжет
Дети
В новых медиа разлетелись кадры с задымленным домом в Приморском крае. В МЧС опубликовали информацию о случившемся.

В Находке загорелся многоквартирный дом. Кадры с места события появились в новых медиа.

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По данным пресс-службы МЧС Приморья, пострадавших в страшном происшествии нет. Огнеборцы спасли десять человек.

На момент прибытия пожарных из окна на втором этаже вырывались языки пламени, а подъезд был сильно задымлен. Сначала газодымозащитная служба вывела восемь человек, в том числе одного ребенка. Затем спасатели вызволили двух человек при помощи автолестницы.

В результате инцидента выгорело 15 квадратных метров. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины пожара.

Приморцы отреагировали на случившееся происшествие.

«Самое главное, что никто не пострадал и не погиб. А жилье восстановить можно»;
«Какой кошмар. Жалко людей»;
«Главное, вовремя подоспели спасатели».
Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детей спасали через окно балкона во время пожара в многоэтажке в Уссурийске. Неисправность техники привела к возгоранию.

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