Спасли 10 человек: подробности страшного пожара в Приморье

На момент прибытия пожарных из окна на втором этаже вырывались языки пламени, а подъезд был сильно задымлен. Сначала газодымозащитная служба вывела восемь человек, в том числе одного ребенка. Затем спасатели вызволили двух человек при помощи автолестницы.