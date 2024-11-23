Толкнул в бордюр: ДТП перегородило полосу и поворот в Приморье — фото

Posted 23 ноября, 05:50
Published 23 ноября, 05:50
Modified 23 ноября, 05:54
Updated 23 ноября, 05:54
В Артеме на улице Фрунзе около дома №76 случилось дорожное происшествие, сообщают аварийные комиссары. Водитель универсала Toyota Corolla выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Subaru Forester, у которого было преимущество. От удара «Субару» влетел с бетонное ограждение.
О пострадавших не сообщается. Автомобиля скорой помощи на месте инцидента на кадрах не замечено. Вероятно, инцидент обошелся без травм у участников ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист прокатил на капоте человека, который переходил дорогу в Уссурийске. О состоянии пешехода пока ничего неизвестно.