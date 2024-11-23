Толкнул в бордюр: ДТП перегородило полосу и поворот в Приморье — фото

В Артеме на улице Фрунзе около дома №76 случилось дорожное происшествие, сообщают аварийные комиссары. Водитель универсала Toyota Corolla выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Subaru Forester, у которого было преимущество. От удара «Субару» влетел с бетонное ограждение.