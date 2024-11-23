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Posted 23 ноября, 05:50

Published 23 ноября, 05:50

Modified 23 ноября, 05:54

Updated 23 ноября, 05:54

Авария заблокировало полдороги недалеко от Владивостока

Толкнул в бордюр: ДТП перегородило полосу и поворот в Приморье — фото

23 ноября 2024, 05:50
Фото: 1MI.

Авария заблокировало полдороги недалеко от Владивостока

Сюжет
Происшествие
Водители нередко сталкиваются на дороге по вине тех, кто выезжает со второстепенной. Подобный случай произошел в одном из городов Приморского края.

В Артеме на улице Фрунзе около дома №76 случилось дорожное происшествие, сообщают аварийные комиссары. Водитель универсала Toyota Corolla выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Subaru Forester, у которого было преимущество. От удара «Субару» влетел с бетонное ограждение.

О пострадавших не сообщается. Автомобиля скорой помощи на месте инцидента на кадрах не замечено. Вероятно, инцидент обошелся без травм у участников ДТП.

Фото: autogarant_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист прокатил на капоте человека, который переходил дорогу в Уссурийске. О состоянии пешехода пока ничего неизвестно.

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Уссурийск#Приморский край#ДТП#Артем#Авария#Происшествия#Пешеход
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