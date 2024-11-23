Третий раз за ноябрь: весеннее тепло ошарашит Приморье — когда?

Posted 23 ноября, 06:40
Published 23 ноября, 06:40
Modified 23 ноября, 06:42
Updated 23 ноября, 06:42
Сегодня, 23 ноября, Приморье ощутило, что погода постепенно улучшается. Более того, в ближайшие два дня жителей региона порадует плюсовая температура, после которой в край нагрянут воздушные потоки с южных широт, отметил народный синоптик Руслан Юрковский.
Снова потеплеет и в некоторых районах приморцы почувствуют ноябрьскую весну. К слову, третий раз за месяц, отметил основатель портала «Маглипогода».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе Приморский край окажется во власти зимних осадков. Вероятно, грядущее потепление — это самое что ни на есть затишье перед бурей.