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Posted 23 ноября, 06:40

Published 23 ноября, 06:40

Modified 23 ноября, 06:42

Updated 23 ноября, 06:42

Необычайное тепло ожидается в Приморском крае

Третий раз за ноябрь: весеннее тепло ошарашит Приморье — когда?

23 ноября 2024, 06:40
Фото: vostokmedia.com.

Необычайное тепло ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край вновь окажется во власти плюсовых температур. Жителям региона удастся насладиться теплыми деньками перед снежным «апокалипсисом».

Сегодня, 23 ноября, Приморье ощутило, что погода постепенно улучшается. Более того, в ближайшие два дня жителей региона порадует плюсовая температура, после которой в край нагрянут воздушные потоки с южных широт, отметил народный синоптик Руслан Юрковский.

Снова потеплеет и в некоторых районах приморцы почувствуют ноябрьскую весну. К слову, третий раз за месяц, отметил основатель портала «Маглипогода».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе Приморский край окажется во власти зимних осадков. Вероятно, грядущее потепление — это самое что ни на есть затишье перед бурей.

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