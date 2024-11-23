В Москве прошло награждение победителей политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Posted 23 ноября, 16:00
Published 23 ноября, 16:00
Modified 23 ноября, 16:00
Updated 23 ноября, 16:00
Отметим, что эту награду присуждают политическим деятелям, политическим группам и партиям, а также кандидатам в РФ и зарубежных странах, показавшим результативность, технологичность и креативный подход в ходе подготовки и организации конкурентных политических кампаний при соблюдении демократических процедур, передает transsibinfo.com.
В соответствии с правилами премии номинантами на ее получение могут быть только субъекты, участвующие в политическом процессе. Награду не присуждают политическим консультантам. Уточняется, что субъектами политического процесса могут выступать партии и политические деятели. Получателей определяют члены комитета по политическим технологиям через тайное голосование, которое проходит в формате онлайн. Вручение премии-2024 прошло 22 ноября на площадке РСПП.
В этом году награду получили глава Республики Алтай Андрей Турчак, глава Минобороны России Андрей Белоусов, председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и мэр Краснодара Евгений Наумов. Политической премии также были удостоены мэр Братска Александр Дубровин, мэр Артёма Вячеслав Квон, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В числе получателей награды также кандидат в губернаторы Вологодской области Александр Морозов, вице-спикер Виктория Абрамченко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В этом году премию получил журналист и политтехнолог Александр Малькевич.
Премию присудили также политическим партиям за избирательные кампании в регионах. По итогам тайного голосования членов комитета по политтехнологиям победителями были признаны «Единая Россия», «Новые люди», «Зеленые», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».
На официальном сайте РАСО можно более детально ознакомиться с полным перечнем получателей премии «Гамбургский счет — 2024».
Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.