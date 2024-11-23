В Москве прошло награждение победителей политической премии РАСО «Гамбургский счет»

В соответствии с правилами премии номинантами на ее получение могут быть только субъекты, участвующие в политическом процессе. Награду не присуждают политическим консультантам. Уточняется, что субъектами политического процесса могут выступать партии и политические деятели. Получателей определяют члены комитета по политическим технологиям через тайное голосование, которое проходит в формате онлайн. Вручение премии-2024 прошло 22 ноября на площадке РСПП.