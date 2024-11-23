Ветер ледяной пронзает души: морозный солнечный день ожидается в Приморье

Posted 22 ноября, 23:50
Published 22 ноября, 23:50
Modified 22 ноября, 23:52
Updated 22 ноября, 23:52
Сегодня, 23 ноября, в регионе осадков не ожидается. В крае будет дуть северный ветер, который разыграется до сильного на побережье. Температура воздуха будет колебаться от -7 до +3 °C.
Во Владивостоке день начнется с сильного ветра. Столбики термометров покажут -1 — -3 °C. В Уссурийске дуновение ветра будет умеренным. Температура за окном составит -1 — +1 °C. В Находке ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до 0 — +2 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая обстановка на дорогах сложилась в Приморском крае после снегопада.