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Posted 22 ноября, 23:50

Published 22 ноября, 23:50

Modified 22 ноября, 23:52

Updated 22 ноября, 23:52

Холодная и ветреная погода выдастся в Приморском крае

Ветер ледяной пронзает души: морозный солнечный день ожидается в Приморье

22 ноября 2024, 23:50
Фото: vostokmedia.com.

Холодная и ветреная погода выдастся в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае суббота прогнозируется солнечной, но очень холодной. К слову, если в некоторых районах ожидается легкий «плюс», то во Владивостоке сохранится морозное настроение.

Сегодня, 23 ноября, в регионе осадков не ожидается. В крае будет дуть северный ветер, который разыграется до сильного на побережье. Температура воздуха будет колебаться от -7 до +3 °C.

Во Владивостоке день начнется с сильного ветра. Столбики термометров покажут -1 — -3 °C. В Уссурийске дуновение ветра будет умеренным. Температура за окном составит -1 — +1 °C. В Находке ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до 0 — +2 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая обстановка на дорогах сложилась в Приморском крае после снегопада.

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