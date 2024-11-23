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Posted 23 ноября, 02:34

Published 23 ноября, 02:34

Modified 23 ноября, 02:36

Updated 23 ноября, 02:36

Водитель сбил девочку на «зебре» в Приморском крае

Злостный нарушитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье

23 ноября 2024, 02:34
Фото: prim_police.

Водитель сбил девочку на «зебре» в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
ДТП с участием ребенка произошло в Приморском крае. Девочка угодила под колеса рулевого, который не раз пренебрегал разрешенным скоростным режимом.

Водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Дорожное происшествие случилось на 46 километре трассы «Артем — Находка — Порт Восточный». Рулевой Nissan Leaf наехал на ребенка на «зебре». Несовершеннолетнюю с переломом берцовой кости госпитализировали в больницу.

На мужчину завели уголовное дело: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Стоит отметить, что в 2024 году фигуранта три раза привлекали к ответственности за превышение скорости на дороге.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спецавтомобиль сбил пешехода на «зебре» в Приморском крае.

Спецтранспорт сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье
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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Пешеходный переход#Приморский край#ДТП#Происшествия#Пострадавший#Скорость#Госпитализация#Нарушение ПДД
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