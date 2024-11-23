Злостный нарушитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье

Posted 23 ноября, 02:34
Published 23 ноября, 02:34
Modified 23 ноября, 02:36
Updated 23 ноября, 02:36
Водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Дорожное происшествие случилось на 46 километре трассы «Артем — Находка — Порт Восточный». Рулевой Nissan Leaf наехал на ребенка на «зебре». Несовершеннолетнюю с переломом берцовой кости госпитализировали в больницу.
На мужчину завели уголовное дело: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Стоит отметить, что в 2024 году фигуранта три раза привлекали к ответственности за превышение скорости на дороге.