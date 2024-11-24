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Posted 24 ноября, 04:37

Published 24 ноября, 04:37

Modified 24 ноября, 04:39

Updated 24 ноября, 04:39

Буйного мужчину, напавшего на полицейских, задержали в Приморском крае

Бросался с ножом на полицейских: дебошира задержали в Приморье

24 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI.

Буйного мужчину, напавшего на полицейских, задержали в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Приморье задержали мужчину, который бросался с ножом на полицейских. Сообщается, что он нанес травмы сотрудникам МВД в Тавричанке.

Вечером 23 ноября полицейским сообщили о дебоше на улице Солнечной в поселке Тавричанка. На вызов выехали двое сотрудников правоохранительных органов.

В подъезде многоквартирного дома на них напал нетрезвый мужчина с ножом. В результате один из полицейских получил два ранения, а другой — удар в область головы.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Видео: prosecutor_pk.

Нападающему предъявят обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», сообщили в ведомстве.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании подозреваемых в похищении человека в Приморье.

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