Бросался с ножом на полицейских: дебошира задержали в Приморье

Posted 24 ноября, 04:37
Published 24 ноября, 04:37
Modified 24 ноября, 04:39
Updated 24 ноября, 04:39
Вечером 23 ноября полицейским сообщили о дебоше на улице Солнечной в поселке Тавричанка. На вызов выехали двое сотрудников правоохранительных органов.
В подъезде многоквартирного дома на них напал нетрезвый мужчина с ножом. В результате один из полицейских получил два ранения, а другой — удар в область головы.
Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.
Нападающему предъявят обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», сообщили в ведомстве.
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании подозреваемых в похищении человека в Приморье.