Двухлетний ребенок получил жуткие ожоги из-за самогонщиков во Владивостоке

Posted 24 ноября, 07:21
Published 24 ноября, 07:21
Modified 24 ноября, 07:23
Updated 24 ноября, 07:23
Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку случая получения ожогов маленьким ребенком.
В ночь на 24 ноября двухлетняя девочка случайно облилась кипятком из самогонного аппарата во время игры с сестрой в квартире на Пушкинской.
Маленькую девочку госпитализировали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии для оказания неотложной помощи.
Результаты проверки и законность окончательного решения на контроле прокуратуры. Ведомство оценит условия воспитания и проживания ребенка в семье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая упала в кипяток на улице во Владивостоке.