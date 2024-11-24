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Posted 24 ноября, 07:21

Published 24 ноября, 07:21

Modified 24 ноября, 07:23

Updated 24 ноября, 07:23

Двухлетний ребенок получил жуткие ожоги из-за самогонщиков во Владивостоке

Двухлетний ребенок получил жуткие ожоги из-за самогонщиков во Владивостоке

24 ноября 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Больница
Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку случая получения термических ожогов двухлетним ребенком. Девочка задела самогонный аппарат и пострадала.

Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку случая получения ожогов маленьким ребенком.

В ночь на 24 ноября двухлетняя девочка случайно облилась кипятком из самогонного аппарата во время игры с сестрой в квартире на Пушкинской.

Маленькую девочку госпитализировали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии для оказания неотложной помощи.

Результаты проверки и законность окончательного решения на контроле прокуратуры. Ведомство оценит условия воспитания и проживания ребенка в семье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая упала в кипяток на улице во Владивостоке.

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