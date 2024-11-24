Испытано на себе: гостеприимство иностранцев поразило жительницу Приморья

В Самарканде хурма растёт во многочисленных садах, и для жителей солнечного края это популярное лакомство, которым обязательно угостят гостей. В Приморье такой подарок было бы сложно преподнести: хурму привозят не такими большими партиями, и несколько килограммов обойдутся в тысячи рублей.