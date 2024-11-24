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Posted 24 ноября, 02:56

Published 24 ноября, 02:56

Modified 24 ноября, 04:41

Updated 24 ноября, 04:41

Деловая поездка напомнила об удивительном гостеприимстве жителей Узбекистана

Испытано на себе: гостеприимство иностранцев поразило жительницу Приморья

24 ноября 2024, 02:56
Фото: Изображение Midjourney.

Деловая поездка напомнила об удивительном гостеприимстве жителей Узбекистана

Сюжет
Туризм
Два года назад главный редактор «Восток-Медиа» познакомилась с молодым человеком в Узбекистане. В рабочей поездке ее поразило гостеприимство старого приятеля.

О гостеприимстве жителей Среднеазиатских республик слагают легенды. Путешественники неоднократно рассказывали, как их щедро угощали новые знакомые или пускали переночевать в чужой деревне. Жителей Приморья удивительное радушие сразило наповал.

Фото: vostokmedia.com

Главный редактор «Восток-Медиа» испытала легендарное гостеприимство на себе.

Два года назад она побывала в Узбекистане и знакома с молодым парнем, который работает с туристами и помогает им разместиться в Самарканде.

Позже приятели временно потеряли связь, максимум читали страницы друг друга в сети.

Во время рабочей поездки в Узбекистан жительница Приморья снова встретила своего знакомого. Она попросила его помочь найти и купить гостинцы для своих близких. Молодой человек поразил своей щедростью:

«Мы не общались два года. Он иногда ставил лайки под моими историями в сети. Приехав в Самарканд, уже с деловой целью, я попросила его помочь купить вина для дома. Он согласился и добавил, что принесет еще какие-то угощения. Так вот, он принес два пакета хурмы. И я спросила, могу ли я взять один? „Бери сколько хочешь“, — ответил он», — рассказала Мария.
Видео: vostokmedia.com.

В Самарканде хурма растёт во многочисленных садах, и для жителей солнечного края это популярное лакомство, которым обязательно угостят гостей. В Приморье такой подарок было бы сложно преподнести: хурму привозят не такими большими партиями, и несколько килограммов обойдутся в тысячи рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жительница Приморья обрела миллионы в Ташкенте.

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