Итоги недели в Приморье: Дружба народов, губернатор в Москве и выставка в Узбекистане

Posted 24 ноября, 08:59
Published 24 ноября, 08:59
Modified 24 ноября, 09:01
Updated 24 ноября, 09:01
Специальное агентство миграционной политики появилось в Приморье
В Приморье будут комплексно наводить порядок в миграционных процессах — в регионе создано специальное агентство, которое сформирует политику в сфере миграции. Задача не только призвать к ответу нарушителей российского законодательства, но и сохранить межнациональные отношения.
Представительство Приморья появится в Узбекистане
Приморский край готов открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время встречи с министром экологии и охраны окружающей среды Узбекистана Азизом Абдухакимовым.
Губернатор Приморья рассказал о потенциале края на встрече в Москве
Эта рабочая неделя у губернатора Приморья Олега Кожемяко выдалась довольно продуктивной, начал он ее с командировки в Москву, где провел ряд встреч на высшем уровне. Результаты поездки добавят плюсов региону.
Открываем Среднюю Азию — в Приморье собираются развивать трансграничный туризм
Делегация Приморья работает на Международной Туристической Ярмарке в Ташкенте. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, чем примечательно участие делегации краевого правительства в таком масштабном мероприятии.
Делегация Приморского края отправилась на выставку в Ташкент
В Узбекистане прошел первый день Международной Туристической Ярмарки «Туризм на Шелковом пути». Делегация из Приморского края эффективно провела время на масштабном событии и поближе познакомилась с особенным колоритом восточного государства. Небольшой фотоотчет в материале «Восток-Медиа».