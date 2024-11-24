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Posted 24 ноября, 08:59

Published 24 ноября, 08:59

Modified 24 ноября, 09:01

Updated 24 ноября, 09:01

Итоги недели в Приморье: Дружба народов, губернатор в Москве и выставка в Узбекистане

Итоги недели в Приморье: Дружба народов, губернатор в Москве и выставка в Узбекистане

24 ноября 2024, 08:59
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события этой недели, с 18 по 24 ноября, в обзоре «Восток-Медиа»

Специальное агентство миграционной политики появилось в Приморье

В Приморье будут комплексно наводить порядок в миграционных процессах — в регионе создано специальное агентство, которое сформирует политику в сфере миграции. Задача не только призвать к ответу нарушителей российского законодательства, но и сохранить межнациональные отношения.

Миграцию в законное русло, а дружбу народов сохранить и преумножить — Олег Кожемяко
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Представительство Приморья появится в Узбекистане

Приморский край готов открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время встречи с министром экологии и охраны окружающей среды Узбекистана Азизом Абдухакимовым.

Приморье откроет представительство в Узбекистане
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Губернатор Приморья рассказал о потенциале края на встрече в Москве

Эта рабочая неделя у губернатора Приморья Олега Кожемяко выдалась довольно продуктивной, начал он ее с командировки в Москву, где провел ряд встреч на высшем уровне. Результаты поездки добавят плюсов региону.

Рабочая поездка в Москву: Олег Кожемяко продолжает раскрывать потенциал Приморья
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Открываем Среднюю Азию — в Приморье собираются развивать трансграничный туризм

Делегация Приморья работает на Международной Туристической Ярмарке в Ташкенте. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, чем примечательно участие делегации краевого правительства в таком масштабном мероприятии.

«Нам есть, что показать»: Антон Волошко о перспективах развития туризма в Приморье
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Делегация Приморского края отправилась на выставку в Ташкент

В Узбекистане прошел первый день Международной Туристической Ярмарки «Туризм на Шелковом пути». Делегация из Приморского края эффективно провела время на масштабном событии и поближе познакомилась с особенным колоритом восточного государства. Небольшой фотоотчет в материале «Восток-Медиа».

Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж
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