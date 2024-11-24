Картина дня в Приморье: эвакуация, ожоги, удивительное гостеприимство и День матери

Posted 24 ноября, 08:03
Published 24 ноября, 08:03
Modified 24 ноября, 08:05
Updated 24 ноября, 08:05
Главный корпус ДВФУ эвакуировали во Владивостоке
Дым и вой сирен услышали студенты и сотрудники ДВФУ в воскресенье днем. Всех людей вывели из корпуса А.
Позже сотрудники пресс-центра рассказали о том, из-за чего по корпусу распространился дым.
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