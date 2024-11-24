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Posted 24 ноября, 08:03

Published 24 ноября, 08:03

Modified 24 ноября, 08:05

Updated 24 ноября, 08:05

Картина дня в Приморье: эвакуация, ожоги, удивительное гостеприимство и День матери

Картина дня в Приморье: эвакуация, ожоги, удивительное гостеприимство и День матери

24 ноября 2024, 08:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Главный корпус ДВФУ эвакуировали во Владивостоке

Дым и вой сирен услышали студенты и сотрудники ДВФУ в воскресенье днем. Всех людей вывели из корпуса А.

Позже сотрудники пресс-центра рассказали о том, из-за чего по корпусу распространился дым.

Вой сирен и вода с потолка: университетский корпус эвакуируют во Владивостоке — видео
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Пожар в корпусе ДВФУ начался в одном из кафе — комментарий пресс-службы
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Маленькая девочка обожглась из-за самогонного аппарата

Двухлетнюю девочку госпитализировали с ожогами. Выяснилось, что она разлила на себя кипяток из самогонного аппарата. Прокуратура начала проверку.

Двухлетний ребенок получил жуткие ожоги из-за самогонщиков во Владивостоке
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Дружба народов — личный пример

Два года назад главный редактор «Восток-Медиа» познакомилась с молодым человеком в Узбекистане. В рабочей поездке ее поразило гостеприимство старого приятеля. Редко удается получить такой щедрый гостинец.

Испытано на себе: гостеприимство иностранцев поразило жительницу Приморья
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Многие матери Приморья — героини для своих детей

В день матери важно вспомнить, чем жертвовали наши мамы ради нас. Корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с несколькими жительницами Приморья, чтобы рассказать их истории. Героизм матерей никогда не забудут их дети.

«Не успела пожить для себя»: о бытовом героизме мам рассказали жители Приморья
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