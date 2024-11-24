«Не успела пожить для себя»: о бытовом героизме мам рассказали жители Приморья

Posted 24 ноября, 00:18
Published 24 ноября, 00:18
Modified 24 ноября, 05:18
Updated 24 ноября, 05:18
Каждый год в последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых значимых праздников — День матери. Мама — это не просто слово. Это целый мир, наполненный теплом, мудростью и бесконечным терпением. Она — первая учительница, верный друг и надежный оплот в трудные времена. Сегодня именно тот день, когда мы можем поделиться своими чувствами, вспомнить самые яркие моменты и создать новые воспоминания.
К слову, приморцы с удовольствием рассказали о самых теплых моментах из детства. Ведь почти у каждого человека этот период жизни является счастливым и ассоциируется с любовью матери.
30-летняя Анастасия видит свою маму достаточно часто, — навещает ее стабильно раз в месяц, преодолевая несколько сотен километров. Но в детстве девушки был период, когда она плакала по ночам из-за длительных разлук с матерью.
«Она трудилась на двух работах, чтобы денег хватало. Вообще была врачом, но еще у тети в баре администратором числилась. Бабушке надоело, что я оставалась ночевать у соседки, поэтому она забрала меня к себе. Я помню, как плакала и ждала ее приезда. И каждый день начинала с вопроса: „а мама меня заберет?“. Когда ситуация с зарплатами в больнице стабилизировалась, я переехала обратно. Но ту беззащитность, с которой я засыпала изо дня в день, помню до сих пор», — поведала девушка.
Сейчас Настя созванивается по видеосвязи с матерью каждый день. Они не могут «отлипнуть» друг от друга, когда дочь приезжает в родной город. Стоит отметить, что мама девушки с сожалением вспоминает тот период, ведь тогда она пропустила самое драгоценное, — женщина не увидела, как трехлетняя малышка превратилась в пятилетнего осознанного ребенка. Теперь она, в статусе бабушки, старается уловить каждый значимый момент из жизни внучки.
Виктории недавно стукнуло 35 лет. В этом году она сама стала мамой, но на вопрос «можешь назвать самый запоминающийся момент из детства?» девушка ответила без раздумий.
«Да. Мне пять лет, я сижу на кухне. Мама жарит котлеты и моет посуду. Моя кожа стала „гусиной“ из-за звуков шкворчащей сковороды. Я рассказываю о том, как прошел день в саду, а мама смотрит на меня и улыбается, перебирая посуду. Этот момент врезался в мою память и ассоциируется у меня с детством», — рассказала Вика.
У девушки нашлось много историй, которые доказывают, что ее детство было прекрасным. Но сердечко маленькой девочки посчитало, что именно тот вечер отражает уют и любовь в родительском доме.
Елизавете 57 лет. Она, оглядываясь на прошлое, сожалеет только об одном. Женщина корит себя за то, что редко говорила о любви своей маме.
«Моя мать рано осталась сиротой. Родственники, с которыми она проживала, выдали ее замуж сразу же после совершеннолетия. Наша семья стала многодетной за пять лет. На свет появились мы, — три сестренки. Папа работал водителем, а мама поваром в детском саду. Со временем мама решила, что отдаст всех нас учиться в институты. Но денег еле хватало на текущие траты, поэтому она рискнула и поменяла работу, чтобы начать откладывать средства на более глобальные расходы. Ушла из столовой и занялась выпечкой на рынке. Первые партии пирожков разлетались за считанные минуты, когда она только открывала павильончик. Трудилась она с раннего утра до позднего вечера. Начала возить продукцию по магазинам. Ее золотые руки покорили даже близлежащие села. Отца мы редко видели, он вечно пропадал где-то. Помню только маму и ее заботу», — с грустью поделилась женщина.
Оказывается, на десятилетие брака в их семье появился долгожданный сын. Мама Елизаветы надеялась, что теперь то муж начнет участвовать в воспитании детей, но этого не случилось. Мужчина все также пропадал днями и ночами напролет. Однако материнской любви хватило на всех. Женщина вырастила четверых детей и каждому из них купила недвижимость, пока те получали высшее образование.
К сожалению, когда мать выдала замуж последнюю дочь (повторный брак оказался удачным), ее век подошел к концу.
«Она мне сказала фразу „теперь я могу пожить для себя“, но не успела… Мама пожертвовала собой, чтобы дать нам достойный старт в жизни. К этому стремились и мы, теперь наши дети. Жаль, что я редко говорила ей о любви и благодарила ее за то, что она сделала для нас», — закончила беседу Елизавета.
Ее мама — это олицетворение женской силы. Великая женщина показала, на что способна мать ради благополучия своих детей. Она вошла во взрослую жизнь, когда ей едва стукнуло 18, и, несмотря на отсутствие поддержки и опыта, смогла свернуть горы.
Мать — это воплощение стойкости, она способна преодолеть любые преграды ради счастья своих детей. Ей по силам даже невозможное: найти время для каждого, создать уютный дом, поддержать в сложной ситуации и вдохновить на достижения. Это именно она учит нас верить в себя и стремиться к мечтам, даже когда путь кажется тернистым.
Любовь матери — это тепло, которое согревает даже в самые холодные дни. Это свет, который ведет нас вперед и помогает справляться с трудностями. В этот особенный день мы должны помнить о том, что наши матери — это настоящие героини, чья сила и преданность безмерны.
Давайте ценить каждое мгновение, проведенное с ними, и выражать свою благодарность за все то, что они сделали и продолжают делать для нас. Пусть их любовь всегда будет в нашем сердце, а воспоминания о них — источником вдохновения на протяжении всей жизни.