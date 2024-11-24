«Не успела пожить для себя»: о бытовом героизме мам рассказали жители Приморья

Сейчас Настя созванивается по видеосвязи с матерью каждый день. Они не могут «отлипнуть» друг от друга, когда дочь приезжает в родной город. Стоит отметить, что мама девушки с сожалением вспоминает тот период, ведь тогда она пропустила самое драгоценное, — женщина не увидела, как трехлетняя малышка превратилась в пятилетнего осознанного ребенка. Теперь она, в статусе бабушки, старается уловить каждый значимый момент из жизни внучки.