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Posted 23 ноября, 23:47

Published 23 ноября, 23:47

Modified 23 ноября, 23:49

Updated 23 ноября, 23:49

Облачность, ветер и холодные ночи ожидаются в Приморском крае

От -23°С до +4°С: переменчивые температуры ждут Приморье на выходных

23 ноября 2024, 23:47
Фото: Изображение Midjourney.

Облачность, ветер и холодные ночи ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье 24 ноября ожидается стабильная погода, на обстановку в регионе повлияет гребень антициклона. В основном без осадков, местами сильный ветер.

24 ноября на погоду в Приморье будет влиять гребень антициклона, осадков в крае не ожидается. Ветер северный умеренный, на востоке до сильного. Температура воздуха ночью от -5 до -23°C, а днем от -6 до +4°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью от -6 до -8°C, днем от -1 до +1°C.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северный умеренный. Ночью температура воздуха -11…-13°C, а днем от 0 до +2°C.

В Находке небольшая облачность, осадков не ожидается. Северный ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7°C, а днем от +2 до +4°C.

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