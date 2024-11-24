От -23°С до +4°С: переменчивые температуры ждут Приморье на выходных

Posted 23 ноября, 23:47
Published 23 ноября, 23:47
Modified 23 ноября, 23:49
Updated 23 ноября, 23:49
24 ноября на погоду в Приморье будет влиять гребень антициклона, осадков в крае не ожидается. Ветер северный умеренный, на востоке до сильного. Температура воздуха ночью от -5 до -23°C, а днем от -6 до +4°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью от -6 до -8°C, днем от -1 до +1°C.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северный умеренный. Ночью температура воздуха -11…-13°C, а днем от 0 до +2°C.
В Находке небольшая облачность, осадков не ожидается. Северный ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7°C, а днем от +2 до +4°C.