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Posted 23 ноября, 23:41

Published 23 ноября, 23:41

Modified 24 ноября, 07:47

Updated 24 ноября, 07:47

Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём матери

Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём матери

23 ноября 2024, 23:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
24 ноября отмечают День матери. Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил с праздником всех мам города.

Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем праздник, который без преувеличения затрагивает каждого из нас. Праздник, от которого веет заботой и нежностью, теплом и настоящей, бескорыстной любовью.

Милые мамы, мы поздравляем вас с этим прекрасным днем и так много хотим вам сказать.
Хотим сказать спасибо за то, что дали нам жизнь. За то, что в любой ситуации вы всегда на нашей стороне. За то, что научили нас никогда не сдаваться, а еще — любить и верить, прощать и дружить. Этому мы обязательно научим наших детей и внуков.

Знаем, что в самую трудную минуту, что бы ни случилось, нас всегда поддержите вы — наши дорогие мамы.

Желаю всем вам улыбок и хорошего настроения, оптимизма и здоровья. Пусть в душе у вас будет ощущение тепла и легкости, а на сердце — радость и умиротворение.

С праздником!

Глава Владивостока
Константин Шестаков

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