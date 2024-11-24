Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём матери

Милые мамы, мы поздравляем вас с этим прекрасным днем и так много хотим вам сказать.

Хотим сказать спасибо за то, что дали нам жизнь. За то, что в любой ситуации вы всегда на нашей стороне. За то, что научили нас никогда не сдаваться, а еще — любить и верить, прощать и дружить. Этому мы обязательно научим наших детей и внуков.