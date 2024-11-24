Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днём матери

Posted 23 ноября, 23:41
Published 23 ноября, 23:41
Modified 24 ноября, 07:47
Updated 24 ноября, 07:47
Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем праздник, который без преувеличения затрагивает каждого из нас. Праздник, от которого веет заботой и нежностью, теплом и настоящей, бескорыстной любовью.
Милые мамы, мы поздравляем вас с этим прекрасным днем и так много хотим вам сказать.
Хотим сказать спасибо за то, что дали нам жизнь. За то, что в любой ситуации вы всегда на нашей стороне. За то, что научили нас никогда не сдаваться, а еще — любить и верить, прощать и дружить. Этому мы обязательно научим наших детей и внуков.
Знаем, что в самую трудную минуту, что бы ни случилось, нас всегда поддержите вы — наши дорогие мамы.
Желаю всем вам улыбок и хорошего настроения, оптимизма и здоровья. Пусть в душе у вас будет ощущение тепла и легкости, а на сердце — радость и умиротворение.
С праздником!
Глава Владивостока
Константин Шестаков