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Posted 24 ноября, 06:06

Published 24 ноября, 06:06

Modified 24 ноября, 06:08

Updated 24 ноября, 06:08

Выяснились обстоятельства возгорания в главном корпусе университета в Приморье

Пожар в корпусе ДВФУ начался в одном из кафе — комментарий пресс-службы

24 ноября 2024, 06:06
Фото: vostokmedia.com.

Выяснились обстоятельства возгорания в главном корпусе университета в Приморье

Сюжет
ДВФУ
Специалисты рассказали редакции, что произошло в корпусе университета во Владивостоке.

Днем в воскресенье на острове Русском прозвучали пожарные сирены, всех студентов и сотрудников эвакуировали из главного корпуса Дальневосточного федерального университета. Специалисты пресс-службы ДВФУ прокомментировали произошедшее.

По их информации, в кафе на территории кампуса университета произошло небольшое возгорание, сработала автоматическая система пожаротушения и оповещения.

«Очаг оперативно ликвидирован. Никто из студентов и сотрудников не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причину», — сообщили сотрудники пресс-службы редакции «Восток-Медиа».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло в одном из корпусов университета во Владивостоке.

Выяснилось, что произошло в корпусе университета во Владивостоке — официально
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