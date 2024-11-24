Пожар в корпусе ДВФУ начался в одном из кафе — комментарий пресс-службы

Posted 24 ноября, 06:06
Published 24 ноября, 06:06
Modified 24 ноября, 06:08
Updated 24 ноября, 06:08
Днем в воскресенье на острове Русском прозвучали пожарные сирены, всех студентов и сотрудников эвакуировали из главного корпуса Дальневосточного федерального университета. Специалисты пресс-службы ДВФУ прокомментировали произошедшее.
По их информации, в кафе на территории кампуса университета произошло небольшое возгорание, сработала автоматическая система пожаротушения и оповещения.
«Очаг оперативно ликвидирован. Никто из студентов и сотрудников не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причину», — сообщили сотрудники пресс-службы редакции «Восток-Медиа».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло в одном из корпусов университета во Владивостоке.