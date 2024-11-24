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Posted 24 ноября, 04:26

Published 24 ноября, 04:26

Modified 19 декабря, 04:33

Updated 19 декабря, 04:33

Прокуратура проверяет инцидент с ожогами ребенка от самогонного аппарата

Прокуратура проверяет инцидент с ожогами ребенка от самогонного аппарата

24 ноября 2024, 04:26
Фото: 1MI.
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку по факту получения термических ожогов малолетним ребенком.

Ночью 24 ноября девочка, 2022 года рождения, во время игры с сестрой в комнате квартиры на ул. Пушкинской задела «самогонный аппарат», в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка.

Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение, для оказания неотложной помощи.

Результаты проверки и законность итогового решения поставлены на контроль.

Прокуратура даст принципиальную оценку, условиям воспитания и проживания ребенка в семье.

По материалам прокуратуры района

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