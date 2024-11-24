Прокуратура проверяет инцидент с ожогами ребенка от самогонного аппарата

Posted 24 ноября, 04:26
Published 24 ноября, 04:26
Modified 19 декабря, 04:33
Updated 19 декабря, 04:33
Ночью 24 ноября девочка, 2022 года рождения, во время игры с сестрой в комнате квартиры на ул. Пушкинской задела «самогонный аппарат», в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка.
Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение, для оказания неотложной помощи.
Результаты проверки и законность итогового решения поставлены на контроль.
Прокуратура даст принципиальную оценку, условиям воспитания и проживания ребенка в семье.
По материалам прокуратуры района