В самом центре города развернулось жуткое представление — как прошел вечер в Приморье

Posted 24 ноября, 00:57
Published 24 ноября, 00:57
Modified 24 ноября, 00:59
Updated 24 ноября, 00:59
Драка развернулась в центре Владивостока минувшим вечером, информация появилась в новых медиа. У входа в одно из заведений повздорили несколько мужчин. По словам очевидцев, один из зачинщиков разделся до пояса и вел себя агрессивно.
В результате потасовки один из участников получил серьезные удары в голову и неподвижно упал на асфальт. О его состоянии не сообщалось. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о потасовке в одном из заведений во Владивостоке.