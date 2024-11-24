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Posted 24 ноября, 00:57

Published 24 ноября, 00:57

Modified 24 ноября, 00:59

Updated 24 ноября, 00:59

В самом центре города развернулось жуткое представление — как прошел вечер в Приморье

В самом центре города развернулось жуткое представление — как прошел вечер в Приморье

24 ноября 2024, 00:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Драка
Жесткая драка развернулась прямо в центре города. По словам очевидцев, один из них потерял сознания после серьезных ударов в голову. Видео с места обсуждают в сети жители Приморья.

Драка развернулась в центре Владивостока минувшим вечером, информация появилась в новых медиа. У входа в одно из заведений повздорили несколько мужчин. По словам очевидцев, один из зачинщиков разделся до пояса и вел себя агрессивно.

В результате потасовки один из участников получил серьезные удары в голову и неподвижно упал на асфальт. О его состоянии не сообщалось. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о потасовке в одном из заведений во Владивостоке.

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