Вой сирен и вода с потолка: университетский корпус эвакуируют во Владивостоке — видео

Posted 24 ноября, 05:04
Published 24 ноября, 05:04
Modified 24 ноября, 05:06
Updated 24 ноября, 05:06
Во Владивостоке в корпусе Дальневосточного федерального университета сработала пожарная тревога. На потолке работают разбрызгиватели, спасатели уже работают на месте происшествия.
Очевидцы сообщают, что в здании главного корпуса ДВФУ на Русском острове появился сильный запах дыма. Сработала пожарная сигнализация, студенты эвакуируются из здания.
По данным свидетелей, возгорание могло начаться на 8 этаже. Специалисты МЧС сообщили, что уточняют информацию. Обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации студентов и сотрудников из одного из колледжей во Владивостоке.