Вой сирен и вода с потолка: университетский корпус эвакуируют во Владивостоке — видео

Пожарная тревога сработала в ДВФУ во Владивостоке

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В кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке сработала пожарная сигнализация. Очевидцы говорят, что чувствовали сильный запах гари. Пожарные уже работают на месте.