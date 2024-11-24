vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:04

Published 24 ноября, 05:04

Modified 24 ноября, 05:06

Updated 24 ноября, 05:06

Пожарная тревога сработала в ДВФУ во Владивостоке

Вой сирен и вода с потолка: университетский корпус эвакуируют во Владивостоке — видео

24 ноября 2024, 05:04
Фото: vostokmedia.com.

Пожарная тревога сработала в ДВФУ во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке сработала пожарная сигнализация. Очевидцы говорят, что чувствовали сильный запах гари. Пожарные уже работают на месте.

Во Владивостоке в корпусе Дальневосточного федерального университета сработала пожарная тревога. На потолке работают разбрызгиватели, спасатели уже работают на месте происшествия.

Видео: svodka25.

Очевидцы сообщают, что в здании главного корпуса ДВФУ на Русском острове появился сильный запах дыма. Сработала пожарная сигнализация, студенты эвакуируются из здания.

По данным свидетелей, возгорание могло начаться на 8 этаже. Специалисты МЧС сообщили, что уточняют информацию. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации студентов и сотрудников из одного из колледжей во Владивостоке.

Студентов и преподавателей эвакуировали: что стряслось в колледже Владивостока?
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшно выйти из дома: жители Владивостока наблюдали, как горят мопеды — видеоТроих детей спасли из задымленной квартиры во ВладивостокеМощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае
#Новости#Общество#Видео#Пожар#Владивосток#Студенты#Спасатели#ДВФУ#Эвакуация#Приморский край#Русский остров#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика