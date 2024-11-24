Выяснилось, что произошло в корпусе университета во Владивостоке — официально

В данный момент специалисты МЧС России проводят проверку в связи с возгоранием, которое произошло в здании университета на Русском острове во Владивостоке. Задымление зафиксировали в 14.22 на 8 этаже центрального корпуса университета — там загорелись картонные коробки. Пожарных МЧС России незамедлительно отправили на место происшествия.