Выяснилось, что произошло в корпусе университета во Владивостоке — официально

Posted 24 ноября, 05:55
Published 24 ноября, 05:55
Modified 24 ноября, 05:57
Updated 24 ноября, 05:57
В данный момент специалисты МЧС России проводят проверку в связи с возгоранием, которое произошло в здании университета на Русском острове во Владивостоке. Задымление зафиксировали в 14.22 на 8 этаже центрального корпуса университета — там загорелись картонные коробки. Пожарных МЧС России незамедлительно отправили на место происшествия.
Перед прибытием спасателей около 100 человек самостоятельно покинули здание. Автоматическая система пожаротушения успела потушить возгорание до приезда пожарных. Пламя заняло площадь около 0,5 квадратного метра. К счастью, никто не пострадал.
Причина возникновения пожара выясняется, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и студентов из университетского корпуса во Владивостоке.