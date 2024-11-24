vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:55

Published 24 ноября, 05:55

Modified 24 ноября, 05:57

Updated 24 ноября, 05:57

МЧС России проводит проверку по факту возгорания в здании университета

Выяснилось, что произошло в корпусе университета во Владивостоке — официально

24 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI.

МЧС России проводит проверку по факту возгорания в здании университета

Сюжет
Пожар
В центральном корпусе университета на Русском острове во Владивостоке произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 100 человек. Проверку на месте проводят дознаватели МЧС России.

В данный момент специалисты МЧС России проводят проверку в связи с возгоранием, которое произошло в здании университета на Русском острове во Владивостоке. Задымление зафиксировали в 14.22 на 8 этаже центрального корпуса университета — там загорелись картонные коробки. Пожарных МЧС России незамедлительно отправили на место происшествия.

Перед прибытием спасателей около 100 человек самостоятельно покинули здание. Автоматическая система пожаротушения успела потушить возгорание до приезда пожарных. Пламя заняло площадь около 0,5 квадратного метра. К счастью, никто не пострадал.

Причина возникновения пожара выясняется, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и студентов из университетского корпуса во Владивостоке.

Вой сирен и вода с потолка: университетский корпус эвакуируют во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Двух взрослых и двоих детей спасли из огня в Приморском краеПогиб в огне у себя дома: трагический пожар унес жизнь мужчины в ПриморьеСтроящийся дом вспыхнул во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Пожар#Возгорание#Владивосток#МЧС России#Университет#Эвакуация#Приморский край#Авария#Русский остров#Приморье#Происшествия#Дознаватели#Огнеборцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика