А он уже в Красной книге? Проверить знания о редких животных смогут жители Приморья

В 2024 году Экодиктант будет традиционно состоять из 25 вопросов, а основные его темы — «Красная книга», «Заповедные территории», «Экотуризм». Однако это вовсе не значит, что нужно срочно начинать зубрить — организаторы диктанта особо отметили, что углублённых знаний не требуется, достаточно эрудиции, хорошей школьной подготовки и интереса к охране природы.