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Posted 25 ноября, 05:13

Published 25 ноября, 05:13

Modified 25 ноября, 05:15

Updated 25 ноября, 05:15

В Приморском крае Экодиктант (12+) пройдёт в музее имени Арсеньева

А он уже в Красной книге? Проверить знания о редких животных смогут жители Приморья

25 ноября 2024, 05:13
Фото: Жанна Беляева. Пресс-служба музея имени Арсеньева.

В Приморском крае Экодиктант (12+) пройдёт в музее имени Арсеньева

Сюжет
Экология
Редким животным и растениям, внесённым в Красную книгу, заповедникам и экотуризму будет посвящён Экодиктант (12+) в 2024 году. Написать его можно будет в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

В пресс-службе музея рассказали: Экодиктант состоится в субботу, 30 ноября, и пройдет традиционно по всей России. В Приморском крае центром мероприятий станет музей имени Арсеньева — основное здание на Светланской, 20.

— Экодиктант проходит в российских регионах шестой год и является одним из крупнейших эколого-просветительских проектов. Его задача — обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в экологической сфере, — отметили в музее.

В 2024 году Экодиктант будет традиционно состоять из 25 вопросов, а основные его темы — «Красная книга», «Заповедные территории», «Экотуризм». Однако это вовсе не значит, что нужно срочно начинать зубрить — организаторы диктанта особо отметили, что углублённых знаний не требуется, достаточно эрудиции, хорошей школьной подготовки и интереса к охране природы.

— Если вы осознаете ценность живой природы, если у вас есть сочувствие и сострадание к живым существам, вы легко выберете правильные ответы на все вопросы Экодиктанта, -уверен и. о. директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология» Александр Закондырин.

Начало мероприятия в субботу, 30 ноября, в 12 часов. Подробности можно узнать на сайте музея имени Арсеньева.

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#Новости#Общество#Владивосток#Экология#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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