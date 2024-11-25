А он уже в Красной книге? Проверить знания о редких животных смогут жители Приморья

Posted 25 ноября, 05:13
Published 25 ноября, 05:13
Modified 25 ноября, 05:15
Updated 25 ноября, 05:15
В пресс-службе музея рассказали: Экодиктант состоится в субботу, 30 ноября, и пройдет традиционно по всей России. В Приморском крае центром мероприятий станет музей имени Арсеньева — основное здание на Светланской, 20.
— Экодиктант проходит в российских регионах шестой год и является одним из крупнейших эколого-просветительских проектов. Его задача — обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в экологической сфере, — отметили в музее.
В 2024 году Экодиктант будет традиционно состоять из 25 вопросов, а основные его темы — «Красная книга», «Заповедные территории», «Экотуризм». Однако это вовсе не значит, что нужно срочно начинать зубрить — организаторы диктанта особо отметили, что углублённых знаний не требуется, достаточно эрудиции, хорошей школьной подготовки и интереса к охране природы.
— Если вы осознаете ценность живой природы, если у вас есть сочувствие и сострадание к живым существам, вы легко выберете правильные ответы на все вопросы Экодиктанта, -уверен и. о. директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология» Александр Закондырин.
Начало мероприятия в субботу, 30 ноября, в 12 часов. Подробности можно узнать на сайте музея имени Арсеньева.
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