Антон Волошко: Приморскому краю и Узбекистану есть чему поучиться друг у друга

Posted 25 ноября, 09:12
Published 25 ноября, 09:12
Modified 25 ноября, 09:14
Updated 25 ноября, 09:14
Это ярчайшее событие ежегодно собирает около 10 тысяч человек. Ташкентская Международная туристическая ярмарка способствует продвижению туристических продуктов и установлению деловых контактов и связей для сотрудничества. За последние три десятилетия она зарекомендовала себя как одно из самых ярких событий в области туризма и является крупнейшим мероприятием в Центральной Азии.
«Это абсолютно практическая история для Приморья, потому что турпоток растет. Растет как в Приморском крае, так и в Узбекистане — только здесь, наверное, больше развит международный туризм. Но нам совершенно точно есть чему друг у друга поучиться и чем обменяться. То, что здесь развивается туристическая отрасль семимильными шагами, отражают цифры, о которых говорят узбекские коллеги. И нам тоже есть что показать не только с точки зрения „профессионального“ туризма, но и с точки зрения туристов, которые в наш родной любимый Приморский край могут приехать, посмотреть и, говоря прямо — оставить деньги. И в этом смысле, конечно, такие встречи очень полезны и ценны», — отметил спикер Заксобрания Приморского края Антон Волошко.
Он напомнил, что в мае этого года Президент России побывал с деловым визитом в Узбекистане. Была подписана программа по увеличению турпотока между нашими странами.