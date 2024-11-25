Антон Волошко: Приморскому краю и Узбекистану есть чему поучиться друг у друга

Это ярчайшее событие ежегодно собирает около 10 тысяч человек. Ташкентская Международная туристическая ярмарка способствует продвижению туристических продуктов и установлению деловых контактов и связей для сотрудничества. За последние три десятилетия она зарекомендовала себя как одно из самых ярких событий в области туризма и является крупнейшим мероприятием в Центральной Азии.