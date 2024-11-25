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Posted 25 ноября, 09:12

Published 25 ноября, 09:12

Modified 25 ноября, 09:14

Updated 25 ноября, 09:14

Антон Волошко: Приморскому краю и Узбекистану есть чему поучиться друг у друга

Антон Волошко: Приморскому краю и Узбекистану есть чему поучиться друг у друга

25 ноября 2024, 09:12
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Сотрудничество
В Ташкенте с 21 по 23 ноября проходит 29-я Международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути», в которой принимает участие представительная приморская делегация во главе с Губернатором Олегом Кожемяко.

Это ярчайшее событие ежегодно собирает около 10 тысяч человек. Ташкентская Международная туристическая ярмарка способствует продвижению туристических продуктов и установлению деловых контактов и связей для сотрудничества. За последние три десятилетия она зарекомендовала себя как одно из самых ярких событий в области туризма и является крупнейшим мероприятием в Центральной Азии.

Фото: zspk.gov.ru
«Это абсолютно практическая история для Приморья, потому что турпоток растет. Растет как в Приморском крае, так и в Узбекистане — только здесь, наверное, больше развит международный туризм. Но нам совершенно точно есть чему друг у друга поучиться и чем обменяться. То, что здесь развивается туристическая отрасль семимильными шагами, отражают цифры, о которых говорят узбекские коллеги. И нам тоже есть что показать не только с точки зрения „профессионального“ туризма, но и с точки зрения туристов, которые в наш родной любимый Приморский край могут приехать, посмотреть и, говоря прямо — оставить деньги. И в этом смысле, конечно, такие встречи очень полезны и ценны», — отметил спикер Заксобрания Приморского края Антон Волошко.

Он напомнил, что в мае этого года Президент России побывал с деловым визитом в Узбекистане. Была подписана программа по увеличению турпотока между нашими странами.

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