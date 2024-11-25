Автомобилист под «веществами» насмерть сбил бабушку в Приморье

Posted 25 ноября, 10:58
Published 25 ноября, 10:58
Modified 25 ноября, 11:00
Updated 25 ноября, 11:00
Прокуратура Уссурийска начала расследование уголовного дела о ДТП, которое закончилось гибелью пешехода.
Утром 25 ноября водитель Toyota сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на Михайловском шоссе в Уссурийске, на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате женщина-пешеход скончалась от полученных травм.
Проведенное медицинское исследование выявило признаки употребления каннабиноидов у водителя. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ.
Подозреваемого задержали, в ближайшее время примут решение о применении к нему меры пресечения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в Приморском крае.