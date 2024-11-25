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Posted 25 ноября, 10:58

Published 25 ноября, 10:58

Modified 25 ноября, 11:00

Updated 25 ноября, 11:00

Автомобилист под «веществами» насмерть сбил бабушку в Приморье

Автомобилист под «веществами» насмерть сбил бабушку в Приморье

25 ноября 2024, 10:58
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Уголовное дело
В Уссурийске водитель Toyota сбил женщину на пешеходном переходе. Подозреваемого уже задержали. Выяснилось, что он был вовсе не трезв.

Прокуратура Уссурийска начала расследование уголовного дела о ДТП, которое закончилось гибелью пешехода.

Утром 25 ноября водитель Toyota сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на Михайловском шоссе в Уссурийске, на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

Фото: prosecutor_pk

Проведенное медицинское исследование выявило признаки употребления каннабиноидов у водителя. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время примут решение о применении к нему меры пресечения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в Приморском крае.

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