Четырех госпитализировали: автомобили слетели в канаву после массового ДТП в Приморье

Posted 25 ноября, 07:06
Published 25 ноября, 07:06
Modified 25 ноября, 07:08
Updated 25 ноября, 07:08
Сотрудники регионального МинГОЧС помогли пострадавшим в массовой аварии недалеко от Лесозаводска, сообщает пресс-служба ведомства. На 9 километре дороги Лесное — Тихменево произошла авария с участием трех автомобилей, — машины слетели в кювет. Спасатели из 61 пожарной части отправились на место инцидента.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Их передали медикам из скорой помощи, после чего направили в центральную больницу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе в Приморском крае произошла авария. Одна из машин опрокинулась на бок.