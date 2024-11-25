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Posted 25 ноября, 07:06

Published 25 ноября, 07:06

Modified 25 ноября, 07:08

Updated 25 ноября, 07:08

Машины съехали в кювет после массовой аварии в Приморском крае

Четырех госпитализировали: автомобили слетели в канаву после массового ДТП в Приморье

25 ноября 2024, 07:06
Фото: primgochs.

Машины съехали в кювет после массовой аварии в Приморском крае

Сюжет
Больница
Серьезное происшествие приключилось на дороге в Приморском крае. В результате инцидента четырех человек госпитализировали в больницу.

Сотрудники регионального МинГОЧС помогли пострадавшим в массовой аварии недалеко от Лесозаводска, сообщает пресс-служба ведомства. На 9 километре дороги Лесное — Тихменево произошла авария с участием трех автомобилей, — машины слетели в кювет. Спасатели из 61 пожарной части отправились на место инцидента.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Их передали медикам из скорой помощи, после чего направили в центральную больницу.

Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе в Приморском крае произошла авария. Одна из машин опрокинулась на бок.

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