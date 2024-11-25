Четырех госпитализировали: автомобили слетели в канаву после массового ДТП в Приморье

Сотрудники регионального МинГОЧС помогли пострадавшим в массовой аварии недалеко от Лесозаводска, сообщает пресс-служба ведомства. На 9 километре дороги Лесное — Тихменево произошла авария с участием трех автомобилей, — машины слетели в кювет. Спасатели из 61 пожарной части отправились на место инцидента.