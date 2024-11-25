Демешин: Строительство микрорайонов нужно начинать не с жилья, а с соцобъектов

Posted 25 ноября, 06:42
Published 25 ноября, 06:42
Modified 25 ноября, 06:44
Updated 25 ноября, 06:44
В 2023 году в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию 517 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Это рекордный показатель. Однако, ожидается, что по итогам текущего года рекорд будет побит.
— Двухпроцентная дальневосточная ипотека, которая продлена на все 20-е годы, даёт импульс строительству у нас на Дальнем Востоке. В этом году мы ставим планку превысить показатель прошлого года и сдать до 550 тысяч квадратных метров жилья. Уже сдали более 400 тысяч. Мы стараемся строить комплексные микрорайоны. Конечно, есть проблема со строительством социальных объектов. Я поднял этот вопрос — нужно менять условия, и социально-ответственные застройщики должны начинать не со строительства коммерческого жилья, большого количества квадратных метров. В это количество квадратных метров должны быть зашиты поликлиники, детские сады, школы, дороги, развязки. Эти вопросы мы разрешаем, в том числе исходя из реформы строительной отрасли, которая сейчас проходит в Хабаровском крае, — сообщил Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края также ответил на вопрос о состоянии отрасли дорожного строительства и планах ее развития.
— Наше население недовольно состоянием дорог, причем это касается межрегиональных дорог, дорог между районами, федеральных трасс и даже маленьких проездов — внутриквартальных, междомовых. Мы ставим перед собой такую задачу — 75 процентов дорог к 2030 году должны находиться в нормативном состоянии. Это сложная задача для Хабаровского края, потому что мы являемся одним из трёх крупнейших субъектов РФ, и протяжённость наших трасс нельзя сравнить с небольшими регионами, где, конечно, легче содержать их в нормативном состоянии. Мы полноценно отремонтировали 22 дороги в этом году. Нам есть что показать населению. Но, конечно, каждый человек видит дорогу возле своего дома, и мы доберёмся до этих дорог — и муниципальными бюджетами, и активным участием в государственных программах. В частности, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» мы уверенно идём на превышение плана. Мы на 100 процентов выполнили программу, которая была запланирована на 2024 год. Убеждён, что наши усилия оценят жители региона, садясь за руль, — рассказал губернатор.