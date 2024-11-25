Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео

Posted 25 ноября, 00:00
Published 25 ноября, 00:00
Modified 25 ноября, 00:02
Updated 25 ноября, 00:02
Ранним утром подписчик новых медиа поделился неприятной для автомобилистов новостью. Дорога к Некрасовскому путепроводу осложнена непредвиденными обстоятельствами, — по улице течет и тут же замерзает вода. В социальных сетях предполагают, что всему виной прорванная канализация.
Автомобилист сообщил, что проезжая часть очень скользкая. Поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае установились погодные качели. Ночью столбики термометров падают до -20 градусов мороза, а днем регион купается в лучах солнца под плюсовыми температурами.