Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео

Ранним утром подписчик новых медиа поделился неприятной для автомобилистов новостью. Дорога к Некрасовскому путепроводу осложнена непредвиденными обстоятельствами, — по улице течет и тут же замерзает вода. В социальных сетях предполагают, что всему виной прорванная канализация.