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Posted 25 ноября, 00:00

Published 25 ноября, 00:00

Modified 25 ноября, 00:02

Updated 25 ноября, 00:02

Лед покрыл дорогу к важному путепроводу во Владивостоке

Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео

25 ноября 2024, 00:00
Фото: vostokmedia.com.

Лед покрыл дорогу к важному путепроводу во Владивостоке

Сюжет
Погода
Неделя во Владивостоке началась весело для автомобилистов. Путь к Некрасовскому путепроводу сковал лед.

Ранним утром подписчик новых медиа поделился неприятной для автомобилистов новостью. Дорога к Некрасовскому путепроводу осложнена непредвиденными обстоятельствами, — по улице течет и тут же замерзает вода. В социальных сетях предполагают, что всему виной прорванная канализация.

Автомобилист сообщил, что проезжая часть очень скользкая. Поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае установились погодные качели. Ночью столбики термометров падают до -20 градусов мороза, а днем регион купается в лучах солнца под плюсовыми температурами.

От -23°С до +4°С: переменчивые температуры ждут Приморье на выходных
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