XXI Международный джазовый фестиваль завершился во Владивостоке — фото

Posted 24 ноября, 23:51
Published 24 ноября, 23:51
Modified 25 ноября, 01:21
Updated 25 ноября, 01:21
Армир Ли — молодой музыкант родом из Хьюстона, впервые взявший в руки саксофон в 9 лет и с тех пор не расстающийся с ним, — приехал в Россию шесть лет назад, влюбился в нашу страну и с тех пор выступает с ведущими российскими музыкантами.
— Россия для меня второй дом, у меня здесь много друзей. Я всегда интересно тут провожу время и получаю много нового опыта, вместе с моими русским друзьями мы играем хорошую музыку, — сказал Армир Ли.
Во Владивосток с Армиром Ли приехали Алексей Черемизов (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные) — классический состав джазового квартета! И да, приморская публика услышала именно классический джаз — ведь вдохновляется Армир Ли музыкантами 50-х годов прошлого века, добавляя в привычное звучание джаза свою страстную и яркую ноту.
— Саксофон для меня — особый инструмент, — сказал музыкант. — Мне кажется, что звучание этого инструмента наиболее близко к голосу Бога. Я чувствую, будто с его помощью передаю людям божественную энергию.
Большой зал Приморской краевой филармонии был полон — впрочем, как и на всех концертах фестиваля.
— 11 выступлений состоялось в рамках Международного джазового фестиваля, и все они прошли при аншлагах, — рассказала директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова. — Шесть тысяч зрителей посетили концерты — впечатляет, не правда ли? Очень радует тот факт, что вечера приморского джаза прошли так же при полных залах.
Виктория Владимировна отметила также, что большой интерес у жителей и гостей Владивостока вызвал танцевальный мастер-класс, который состоялся в один из дней фестиваля.
— Зал, в котором мы проводили мастер-класс был буквально полнёхонек, — сказала она. — Мы взяли на заметку интерес, который проявили зрители, и решили, что будем проводить такие мастер-классы по возможности чаще.
Джазовый фестиваль не прощается с Владивостоком — это яркое музыкальное событие, которое проходило в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке правительства и министерства культуры Приморского края, говорит нам: «До свидания! До будущего ноября!».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток встречал джаз острова Свободы.