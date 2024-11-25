XXI Международный джазовый фестиваль завершился во Владивостоке — фото

Армир Ли — молодой музыкант родом из Хьюстона, впервые взявший в руки саксофон в 9 лет и с тех пор не расстающийся с ним, — приехал в Россию шесть лет назад, влюбился в нашу страну и с тех пор выступает с ведущими российскими музыкантами.