Хотел влезть в дом? Пожилой жительнице Находки разбили окно в Приморье

Posted 25 ноября, 03:14
Published 25 ноября, 03:14
Modified 25 ноября, 03:16
Updated 25 ноября, 03:16
66-летняя жительница Находки сообщила в отдел местной полиции о том, что неизвестный разбил окно в ее частном доме. Женщина не знает, кто это мог быть.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту этого инцидента. Выясняют обстоятельства произошедшего.
По результатам проведенных проверок будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании подростков, которые напали на охранника в торговом центре в Приморье.