vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 03:14

Published 25 ноября, 03:14

Modified 25 ноября, 03:16

Updated 25 ноября, 03:16

В доме 66-летней женщины неизвестный разбил окно в Приморье

Хотел влезть в дом? Пожилой жительнице Находки разбили окно в Приморье

25 ноября 2024, 03:14
Фото: 1MI.

В доме 66-летней женщины неизвестный разбил окно в Приморье

Сюжет
Хулиганство
66-летняя жительница Находки обратилась в полицию с жалобой на то, что неизвестный разбил окно в ее частном доме. Полицейские начали проверку.

66-летняя жительница Находки сообщила в отдел местной полиции о том, что неизвестный разбил окно в ее частном доме. Женщина не знает, кто это мог быть.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту этого инцидента. Выясняют обстоятельства произошедшего.

По результатам проведенных проверок будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании подростков, которые напали на охранника в торговом центре в Приморье.

Угрожали битой: полицейские задержали подростков, напавших на охранника в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер поплатится за пальбу в сторону строителей в ПриморьеНасмерть забил из-за денег: пожилая женщина погибла после застолья в ПриморьеЦелый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в Приморье
#Новости#Общество#Находка#Хулиганство#Полиция#Преступление#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика