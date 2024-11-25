Картина дня в Приморье: готовый бизнес, заморозка вкладов и жуткий шторм

На просторах интернета нередко можно встретить объявления о продаже самых разных бизнесов в Приморском крае. Но стоит ли доверять этим предложениям, или же есть риск приобрести «кота в мешке»? Разбираемся на примере нескольких таких предложений, выставленных на продажу в регионе.