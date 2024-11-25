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Posted 25 ноября, 11:02

Published 25 ноября, 11:02

Modified 25 ноября, 11:04

Updated 25 ноября, 11:04

Картина дня в Приморье: готовый бизнес, заморозка вкладов и жуткий шторм

Картина дня в Приморье: готовый бизнес, заморозка вкладов и жуткий шторм

25 ноября 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Заморозят ли вклады жителей Приморья?

Очередную «страшилку» запустили в России о возможной «заморозке» вкладов в банках, которая связана с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и дальнейшим ее понижением. Что делать жителям Приморья со своими вкладами и какова вероятность такого сценария «Восток-Медиа» спросило у эксперта в области финансов.

Заморозят вклады в банках или нет: какая судьба ожидает сбережения жителей Приморья
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Какие готовые бизнес-проекты продают в Приморье?

На просторах интернета нередко можно встретить объявления о продаже самых разных бизнесов в Приморском крае. Но стоит ли доверять этим предложениям, или же есть риск приобрести «кота в мешке»? Разбираемся на примере нескольких таких предложений, выставленных на продажу в регионе.

Сауна, гостиница в центре и бар: какие бизнесы продают в Приморье — обзор предложений
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Приморье ждет сильнейшая непогода

Совсем скоро Приморский край окажется под влиянием мощного циклона. Более того, народный синоптик заявил, что ледяные осадки могут натворить немало дел в регионе.

В Приморье ожидается мокрый «апокалипсис», который обрушится на регион в паре со снегом. Жуткий ветер тоже не обойдет стороной территории края.

В связи с ожидающимся ухудшением погоды во Владивостоке 26 ноября, в школах объявлено свободное посещение. Жителям города рекомендуют быть предельно осторожными.

Свободное посещение ввели и в Находке. Некоторых взрослых также ждет удаленка.

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