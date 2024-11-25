Картина дня в Приморье: готовый бизнес, заморозка вкладов и жуткий шторм

Posted 25 ноября, 11:02
Published 25 ноября, 11:02
Modified 25 ноября, 11:04
Updated 25 ноября, 11:04
Заморозят ли вклады жителей Приморья?
Очередную «страшилку» запустили в России о возможной «заморозке» вкладов в банках, которая связана с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и дальнейшим ее понижением. Что делать жителям Приморья со своими вкладами и какова вероятность такого сценария «Восток-Медиа» спросило у эксперта в области финансов.
Какие готовые бизнес-проекты продают в Приморье?
На просторах интернета нередко можно встретить объявления о продаже самых разных бизнесов в Приморском крае. Но стоит ли доверять этим предложениям, или же есть риск приобрести «кота в мешке»? Разбираемся на примере нескольких таких предложений, выставленных на продажу в регионе.
Приморье ждет сильнейшая непогода
Совсем скоро Приморский край окажется под влиянием мощного циклона. Более того, народный синоптик заявил, что ледяные осадки могут натворить немало дел в регионе.
В Приморье ожидается мокрый «апокалипсис», который обрушится на регион в паре со снегом. Жуткий ветер тоже не обойдет стороной территории края.
В связи с ожидающимся ухудшением погоды во Владивостоке 26 ноября, в школах объявлено свободное посещение. Жителям города рекомендуют быть предельно осторожными.
Свободное посещение ввели и в Находке. Некоторых взрослых также ждет удаленка.