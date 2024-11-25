«Ломал ребра на глазах у детей»: путь жительниц Приморья от насилия к свободе

Posted 25 ноября, 06:23
Published 25 ноября, 06:23
Modified 25 ноября, 06:25
Updated 25 ноября, 06:25
В нашей статье мы расскажем о реальных историях женщин, столкнувшихся с насилием, и о том, как это повлияло на их жизнь. Проблема насилия в отношении женщин остаётся актуальной во многих странах, и часто жертвы молчат о своих страданиях из-за страха, стыда или отсутствия поддержки. Мы также обратимся к мнению профессионального психолога, который поделится советами для женщин, которые оказались в подобной ситуации, и объяснит, почему так долго существовала культура молчания вокруг этой темы.
Наша цель — не только рассказать о трагических случаях насилия, но и предложить пути выхода из этой ситуации, поддержать тех, кто страдает, и вдохновить общество на активные действия против насилия.
Обещал не бить, но колошматил по голове и ребрам
55-летняя Елена (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) приехала в Приморье юной девушкой, чтобы выйти замуж за своего возлюбленного, который родился на Дальнем Востоке. Она поселилась в родительском доме избранника и потихоньку вливалась в деревенскую жизнь.
Вскоре молодые люди стали родителями, — у них родились две дочери. Однако спустя несколько лет сладкая жизнь обернулась страшной реальностью.
Муж все чаще стал злоупотреблять алкоголем. Супруги начали ругаться из-за вредной привычки главы семейства. В какой-то момент нетрезвый приморец перешел границы и ударил жену.
«Он пообещал, что этого не повторится. Я решила остаться. Да по большому счету, мне идти некуда было. Родные далеко, дочки маленькие», — вспоминает Елена.
К сожалению, обещание мужчины оказалось ложью. Очередная посиделка с друзьями закончилась избиением возлюбленной. И так длилось не менее десяти лет. Она терпела. Долго. Женщина выдохнула только тогда, когда супруг скончался.
«Но я не бросила свою свекровь. Когда ее парализовало, я ухаживала за ней. Она стала мне родным человеком, несмотря на то, что я пережила с ее сыном. Он не просто пощечину давал, а конкретно избивал. По голове, ребрам бил», — сухо проговорила Елена.
Женщина терпела. Почему? Потому что негоже быть разведенкой. Потому что семья далеко. Потому что дочерям нужен отец…
25 лет «ада»
Наталья (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) совсем скоро отметит свое 60-летие. Женщина в статусе свободной дамы уже 15 лет и ее это ни капельки не смущает. 25 лет супружеской жизни она вспоминает, как страшный сон. Ведь почти четверть века ей приходилось терпеть «прелести» совместной жизни с тираном.
«Избивал на глазах детей. Ребра ломал. Сотрясение было. Неделями не могла встать с кровати. Почему терпела? Потому что трое детей», — с натянутой улыбкой оправдалась женщина.
Ее зарплаты не хватило бы на содержание малышек, которые были почти погодками. Поэтому она решила терпеть до тех пор, пока не вырастут дочери.
— Мы развелись, когда младшей исполнилось 14 лет. Но съехали мы в соседний дом, — с улыбкой отметила Наталья, — Он просил вернуться, но я была непоколебима. Нет презрения к нему, просто эмоционально словно стена между нами. Он помогает грядки вспахать или кран починить. Я прихожу порядок навести, когда болеет. За матерью его приглядываю. Дети подбивают нас съехаться, но я никогда в жизни не лягу в постель с этим человеком, — отрезала женщина.
Она словно выполнила свою миссию и окончательно разочаровалась в семейной жизни. Теперь приморчанка работает вахтами поваром, наслаждается досугом с внуками и долгожданным одиночеством, которого она ждала 25 лет.
Бросила абьюзера и сорвала джекпот
Светлане (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) 50 лет. Она счастлива в браке уже 19 лет. Однако так было не всегда. Ведь на ее счету второй брак.
В 20-летнем возрасте девушка вышла замуж за своего первого возлюбленного. Но, будучи беременной, она получила первую и последнюю пощечину от избранника.
«Мама мне сказала, что если муж хоть раз ударит, то будет бить всю жизнь. Мол, беги от такой „счастливой“ супружеской жизни. Когда он ударил меня, внутри что-то щелкнуло. Я собрала вещи и ушла. Он просил вернуться, божился и клялся, что такого не будет. Я осталась непреклонна и ничуть не жалею», — отметила Светлана.
Стоит отметить, женщина осталась в хороших отношениях с родственниками бывшего супруга. Они поведали Светлане, что экс-возлюбленный поднимает руку на свою нынешнюю пассию.
«Конечно, мне говорили, мол, разведенкой быть плохо и ребенок безотцовщина. А лучше, когда ребенок видит насилие внутри семьи? Нет. Дочь выросла и прекрасно понимает меня. Более того, я уверена на 100%, что она не даст себя в обиду», — заявила Светлана.
Собеседница несколько лет была свободной, но к 30-ти годам она нашла своего суженого, который принял падчерицу, как родную дочь. Получается, женщина не побоялась и пошла наперекор системе, несмотря на то, что многие ей говорили: «такова женская доля — терпи».
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к психологу Дарье Косьяненко, чтобы узнать, почему же девушки терпят насилие?
— Так исторически у нас сложилось, что раньше браки строились на, так называемой, слиянческой модели. Мужчины не могли вести быт, ухаживать за детьми. А женщина априори зарабатывала меньше супруга и, нередко, зависела от него материально. Поэтому, если уж женились, то навсегда, — отметила специалист.
Сегодня рамки постепенно стираются, — женский труд оценивается наравне с мужским. А мужья без проблем нянчатся с детьми и занимаются домашними хлопотами. Теперь браки держатся не на обязанностях, а на любви. Но иногда совместное проживание отравляется «токсичными» отношениями. Многие из нас не понаслышке знакомы с таким понятием, как абьюзивные отношения.
Как женщины попадаются на удочку абьюзеров?
— Довольно часто девушки уходят в отношения с головой, забывая о близких. Порой они отдаляются даже от родных, не говоря уже о подругах. Нередко в токсичных отношениях можно услышать: «Зачем тебе идти с ними гулять? Они тебе завидуют. Останься дома, я же буду скучать» или «Я не хочу чтобы эта подруга приходила к нам в дом». Таким образом абьюзеры изолируют своих жертв, — подчеркнула Дарья.
Более того, агрессор может оправдывать насилие в отношении жертвы умелыми способами, используя фразы а-ля «я тебя ударил, потому что люблю» или «прости, но ты сама виновата».
Женщина, которая уже отдалилась от своего круга общения, искренне верит, что действительно заслужила подобной участи.
«Женщине нужна женщина»
Порой жертвы настолько изолируются от внешнего мира, что искренне считают себя виноватыми во всех смертных грехах. Такого быть не должно, считает специалист. Чтобы не попасться на крючок агрессора, необходимо делиться своими мыслями с окружающими.
«Все равно к кому идти, — рассказывайте коллегам или старым подругам. Необходимо сталкиваться с мнением других людей. Нужно вовремя осознать, что такие отношения — это не норма», — отметила Дарья.
Когда женщина начнет понимать, что общество не понимает подобной формы любви, до нее начнет доходить, что это не норма.
«Девушки часто совершают ошибку, когда отдаляются от подруг в период зарождения любовных отношений. Например, я сейчас активно продвигаю мысль, что женщине нужна женщина. Любовь — это классно, но дружба тоже очень важна. Выстраивать правильные отношения с близкими — это труд. Но быть изолированным нельзя», — подчеркнула психолог.
Проблема насилия в отношении женщин требует не только осознания, но и активных действий со стороны общества. Как подчёркивает психолог Дарья, важно не замыкаться в себе, а делиться своими переживаниями с окружающими. Это позволяет жертвам взглянуть на ситуацию под другим углом и понять, что насилие — это не норма.
Дружба и поддержка близких играют ключевую роль в процессе восстановления. Женщинам необходимо помнить, что они не одни и есть ресурсы и люди, готовые помочь. Открытость и честность в общении с подругами и коллегами могут стать первым шагом к освобождению от изоляции и стыда.
Мы должны стремиться к созданию семьи, в котором насилие не будет восприниматься как часть отношений. Каждый шаг к осознанию этой проблемы — это шаг к изменению культуры молчания и стыда, которые окружают насилие. Важно помнить: любовь не должна причинять боль, и каждая женщина заслуживает счастливой семейной жизни без страха.