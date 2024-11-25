«Ломал ребра на глазах у детей»: путь жительниц Приморья от насилия к свободе

В нашей статье мы расскажем о реальных историях женщин, столкнувшихся с насилием, и о том, как это повлияло на их жизнь. Проблема насилия в отношении женщин остаётся актуальной во многих странах, и часто жертвы молчат о своих страданиях из-за страха, стыда или отсутствия поддержки. Мы также обратимся к мнению профессионального психолога, который поделится советами для женщин, которые оказались в подобной ситуации, и объяснит, почему так долго существовала культура молчания вокруг этой темы.