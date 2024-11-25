vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 01:27

Published 25 ноября, 01:27

Modified 25 ноября, 01:30

Updated 25 ноября, 01:30

Приморский мёд заинтересовал инвесторов на международном мероприятии в Приморье

Лучший из лучших: наш мёд покоряет гостей из Китая на форуме во Владивостоке — фото

25 ноября 2024, 01:27
Фото: vostokmedia.com.

Приморский мёд заинтересовал инвесторов на международном мероприятии в Приморье

Сюжет
Приморский мёд
Жидкое «золото» из Приморского края продолжает впечатлять жителей всего мира. На сей раз мёд попал под пристальное внимание жителей Китая.

Сегодня, 25 ноября, в дальневосточной столице на территории кампуса ДВФУ стартовал Инвестиционно-промышленный форум. Международное мероприятие продлится два дня. Масштабное событие должно положительно сказаться на экономике края.

К слову, Приморье уже успешно демонстрирует свои сильные стороны. Прямо сейчас местные производители представляют свою продукцию. Стоит отметить, гости из поднебесной уже заинтересовались приморским медом.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наш мёд представили на Международной туристической ярмарке «Туризм на Шёлковом пути» в Ташкенте. Приморье продемонстрировало не только свой потенциал, но и уникальную дальневосточную продукцию.

Наш мёд покоряет мир: Олег Кожемяко прибыл на международную ярмарку в Ташкенте — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пищат, но лезут»: о дальневосточных труженицах поведал опытный пчеловод из Приморья«Люди в худи» или как семейный бизнес развивают в ПриморьеЗаморозят вклады в банках или нет: какая судьба ожидает сбережения жителей Приморья
#Новости#Общество#Экономика#Дальний Восток#Владивосток#Местные производители#Приморский край#Приморье#Ташкент#Приморский мёд#Мед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика