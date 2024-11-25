Лучший из лучших: наш мёд покоряет гостей из Китая на форуме во Владивостоке — фото

Posted 25 ноября, 01:27
Published 25 ноября, 01:27
Modified 25 ноября, 01:30
Updated 25 ноября, 01:30
Сегодня, 25 ноября, в дальневосточной столице на территории кампуса ДВФУ стартовал Инвестиционно-промышленный форум. Международное мероприятие продлится два дня. Масштабное событие должно положительно сказаться на экономике края.
К слову, Приморье уже успешно демонстрирует свои сильные стороны. Прямо сейчас местные производители представляют свою продукцию. Стоит отметить, гости из поднебесной уже заинтересовались приморским медом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наш мёд представили на Международной туристической ярмарке «Туризм на Шёлковом пути» в Ташкенте. Приморье продемонстрировало не только свой потенциал, но и уникальную дальневосточную продукцию.