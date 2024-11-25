Непогода все ближе: дождь, снег и ветер ударят по Приморью в ближайшие часы

26 ноября на погоду в Приморье будет влиять активный циклон. Ночью на юге пройдут небольшие, иногда умеренные осадки. Ветер юго-восточный умеренный, в отдельных местах — сильный, утром на южном побережье очень сильный. Днем ожидаются осадки, иногда сильные, в ряде районов — очень сильные. Возможна гроза. Ветер сильный юго-восточный, на побережье очень сильный, ина некоторых участках — штормовой. Температура воздуха ночью составит от +5 до -16°C, днем от +4 до +9°C.