Непогода все ближе: дождь, снег и ветер ударят по Приморью в ближайшие часы

Posted 25 ноября, 09:57
Published 25 ноября, 09:57
Modified 25 ноября, 09:59
Updated 25 ноября, 09:59
26 ноября на погоду в Приморье будет влиять активный циклон. Ночью на юге пройдут небольшие, иногда умеренные осадки. Ветер юго-восточный умеренный, в отдельных местах — сильный, утром на южном побережье очень сильный. Днем ожидаются осадки, иногда сильные, в ряде районов — очень сильные. Возможна гроза. Ветер сильный юго-восточный, на побережье очень сильный, ина некоторых участках — штормовой. Температура воздуха ночью составит от +5 до -16°C, днем от +4 до +9°C.
Во Владивостоке будет облачно, во второй половине ночи начнется небольшой дождь, который усилится к утру. Ветер сильный юго-восточный, утром очень сильным. Днем также пройдут дожди, иногда сильные. Ветер очень сильный юго-восточный, временами штормовой. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3°C, днем от +6 до +8°C.
В Уссурийске ожидается облачная погода, а во второй половине ночи будут небольшие осадки, которые к утру станут умеренными. Ветер будет умеренный юго-восточный, утром сильный. Днем также выпадут осадки, местами сильные. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью от 0 до -2°C, днем от +6 до +8°C.
В Находке ожидается облачная погода, а утром начнется небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный до сильного, утром сильный. В течение дня ожидаются сильные дожди, иногда очень сильные. Ветер днемусилится. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3°C, днем от +8 до +10°C.