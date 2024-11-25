vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:57

Published 25 ноября, 09:57

Modified 25 ноября, 09:59

Updated 25 ноября, 09:59

Непогода все ближе: дождь, снег и ветер ударят по Приморью в ближайшие часы

Непогода все ближе: дождь, снег и ветер ударят по Приморью в ближайшие часы

25 ноября 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
В Приморье ожидается серьезная непогода. Местами возможны штормовой ветер и гололед.

26 ноября на погоду в Приморье будет влиять активный циклон. Ночью на юге пройдут небольшие, иногда умеренные осадки. Ветер юго-восточный умеренный, в отдельных местах — сильный, утром на южном побережье очень сильный. Днем ожидаются осадки, иногда сильные, в ряде районов — очень сильные. Возможна гроза. Ветер сильный юго-восточный, на побережье очень сильный, ина некоторых участках — штормовой. Температура воздуха ночью составит от +5 до -16°C, днем от +4 до +9°C.

Во Владивостоке будет облачно, во второй половине ночи начнется небольшой дождь, который усилится к утру. Ветер сильный юго-восточный, утром очень сильным. Днем также пройдут дожди, иногда сильные. Ветер очень сильный юго-восточный, временами штормовой. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3°C, днем от +6 до +8°C.

В Уссурийске ожидается облачная погода, а во второй половине ночи будут небольшие осадки, которые к утру станут умеренными. Ветер будет умеренный юго-восточный, утром сильный. Днем также выпадут осадки, местами сильные. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью от 0 до -2°C, днем от +6 до +8°C.

В Находке ожидается облачная погода, а утром начнется небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный до сильного, утром сильный. В течение дня ожидаются сильные дожди, иногда очень сильные. Ветер днемусилится. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3°C, днем от +8 до +10°C.

Читайте также:
Дожди и туманы: привычная июньская погода вернется в Приморье?До +20°С и дождь: циклон принес потепление в Приморье? Погода на завтраЗаморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Температура#Циклон#Гроза#Ветер#Приморский край#Осадки#Шторм#Приморье#Температура воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика