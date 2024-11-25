Номеров нет, глаза прячет: автомобилист привел в ярость жителей Владивостока — видео

Posted 25 ноября, 10:41
Published 25 ноября, 10:41
Modified 25 ноября, 10:43
Updated 25 ноября, 10:43
Водитель, который отвлекался на мобильный телефон вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге, стал героем вечера на Золотом мосту во Владивостоке.
Молодой человек не уделял должного внимания управлению автомобилем: смотрел он не на дорогу, а в экран. Очевидцы поделились видео с автомобилистом. На кадрах видно, что госномеров на машине нет.
Важно отметить, что полиция регулярно штрафует водителей за такие нарушения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «Танке», который перебил несколько автомобилей во Владивостоке.