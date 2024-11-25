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Posted 25 ноября, 10:41

Published 25 ноября, 10:41

Modified 25 ноября, 10:43

Updated 25 ноября, 10:43

Машину без номеров с не самым внимательным водителем заметили во Владивостоке

Номеров нет, глаза прячет: автомобилист привел в ярость жителей Владивостока — видео

25 ноября 2024, 10:41
Фото: vostokmedia.com.

Машину без номеров с не самым внимательным водителем заметили во Владивостоке

Сюжет
Автомобилисты
Водитель дорогого автомобиля без номеров не отрывал глаз от телефона, когда ехал по мосту во Владивостоке. Такую беспечность другие участники движения осуждают.

Водитель, который отвлекался на мобильный телефон вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге, стал героем вечера на Золотом мосту во Владивостоке.

Молодой человек не уделял должного внимания управлению автомобилем: смотрел он не на дорогу, а в экран. Очевидцы поделились видео с автомобилистом. На кадрах видно, что госномеров на машине нет.

Видео: vostokmedia.com.

Важно отметить, что полиция регулярно штрафует водителей за такие нарушения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «Танке», который перебил несколько автомобилей во Владивостоке.

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