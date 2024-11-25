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Posted 25 ноября, 13:11

Published 25 ноября, 13:11

Modified 25 ноября, 13:11

Updated 25 ноября, 13:11

Объявлены победители и призеры ежегодной премии InterComm

Объявлены победители и призеры ежегодной премии InterComm

25 ноября 2024, 13:11
Фото: Интеркомм.
В 2024 году на премию InterComm было зарегистрировано рекордное количество участников — 319. Более 50 проектов стали победителями и лауреатами. В числе отмеченных — инициативы ведущих российских компаний из различных секторов, таких как ТЭК, машиностроение, IT, банковские услуги, ретейл и других.

Церемония награждения состоялась в Москве 21 ноября 2024 года.

InterComm представляет собой крупнейшую профессиональную награду в сфере развития корпоративной культуры и бренда работодателя. Жюри премии анализирует как индивидуальные, так и коллективные достижения специалистов в области внутренних коммуникаций, пишет ria.ru.

Гран-при удостоена компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом». В номинации «Классика коммуникаций» победил проект «Открытый микрофон» от T2 (ООО «Т2 Мобайл»). В категории «Новые медиа» отличился проект «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка» от Т-Банка. За лучший спецпроект была отмечена Белоярская АЭС с инициативой «АЭС для пацанчиков».

В номинации «Сообщество» лучшим проектом оказался «Анонимно.Сбер» от Сбера. Победителем в категории «Работа без опасности» стала Иркутская нефтяная компания с инициативой «ДАО безопасности». В рамках номинации «Точка роста» отличился онлайн-марафон «Цифровая энергия», организованный ПАО «Газпром нефть». Победителем в номинации «Работа мечты» стал «Норникель» с коммуникационной программой проекта «Цифровой инвестор».

«МегаФон» стал лучшим в категории «Люди и технологии» с проектом «Трансформация коммуникаций через нейросеть». СИБУР была отмечена как команда года за свои достижения в области внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. В категории «Семейные ценности» победителем признан проект ПАО «Ростелеком» — комплексная программа «Семья на связи».

Как отметила глава оргкомитета премии InterComm, главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова, проекты, выдвигаемые на премию, всегда отражают актуальные тенденции на рынке труда и в области внутренних коммуникаций. Она добавила, что если в прошлом году среди участников доминировали IT и финтех-компании, то в этом году активно проявили себя представители промышленного сектора и ретейла. Особенно выделялись проекты, направленные на привлечение молодежи в мир их будущих профессий и компаний: в новой номинации «Проект в будущее» было зарегистрировано более 30 подобных инициатив.

По ее словам, на InterComm ценятся по-настоящему инновационные проекты, которые внедряют в отрасль новые идеи и практики, определяющие тренды. Рудакова также выразила удовлетворение тем, что с каждым годом таких инициатив становится всё больше, это свидетельствует о заметном росте квалификации участников — профессионалов, работающих в сфере корпоративных коммуникаций.

Традиционным информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.

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