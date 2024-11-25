Объявлены победители и призеры ежегодной премии InterComm

Как отметила глава оргкомитета премии InterComm, главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова, проекты, выдвигаемые на премию, всегда отражают актуальные тенденции на рынке труда и в области внутренних коммуникаций. Она добавила, что если в прошлом году среди участников доминировали IT и финтех-компании, то в этом году активно проявили себя представители промышленного сектора и ретейла. Особенно выделялись проекты, направленные на привлечение молодежи в мир их будущих профессий и компаний: в новой номинации «Проект в будущее» было зарегистрировано более 30 подобных инициатив.