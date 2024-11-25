Объявлены победители и призеры ежегодной премии InterComm

Posted 25 ноября, 13:11
Published 25 ноября, 13:11
Modified 25 ноября, 13:11
Updated 25 ноября, 13:11
Церемония награждения состоялась в Москве 21 ноября 2024 года.
InterComm представляет собой крупнейшую профессиональную награду в сфере развития корпоративной культуры и бренда работодателя. Жюри премии анализирует как индивидуальные, так и коллективные достижения специалистов в области внутренних коммуникаций, пишет ria.ru.
Гран-при удостоена компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом». В номинации «Классика коммуникаций» победил проект «Открытый микрофон» от T2 (ООО «Т2 Мобайл»). В категории «Новые медиа» отличился проект «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка» от Т-Банка. За лучший спецпроект была отмечена Белоярская АЭС с инициативой «АЭС для пацанчиков».
В номинации «Сообщество» лучшим проектом оказался «Анонимно.Сбер» от Сбера. Победителем в категории «Работа без опасности» стала Иркутская нефтяная компания с инициативой «ДАО безопасности». В рамках номинации «Точка роста» отличился онлайн-марафон «Цифровая энергия», организованный ПАО «Газпром нефть». Победителем в номинации «Работа мечты» стал «Норникель» с коммуникационной программой проекта «Цифровой инвестор».
«МегаФон» стал лучшим в категории «Люди и технологии» с проектом «Трансформация коммуникаций через нейросеть». СИБУР была отмечена как команда года за свои достижения в области внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. В категории «Семейные ценности» победителем признан проект ПАО «Ростелеком» — комплексная программа «Семья на связи».
Как отметила глава оргкомитета премии InterComm, главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова, проекты, выдвигаемые на премию, всегда отражают актуальные тенденции на рынке труда и в области внутренних коммуникаций. Она добавила, что если в прошлом году среди участников доминировали IT и финтех-компании, то в этом году активно проявили себя представители промышленного сектора и ретейла. Особенно выделялись проекты, направленные на привлечение молодежи в мир их будущих профессий и компаний: в новой номинации «Проект в будущее» было зарегистрировано более 30 подобных инициатив.
По ее словам, на InterComm ценятся по-настоящему инновационные проекты, которые внедряют в отрасль новые идеи и практики, определяющие тренды. Рудакова также выразила удовлетворение тем, что с каждым годом таких инициатив становится всё больше, это свидетельствует о заметном росте квалификации участников — профессионалов, работающих в сфере корпоративных коммуникаций.
Традиционным информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.