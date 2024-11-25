Олег Кожемяко задержался у стенда приморского меда на форуме во Владивостоке — фото

Posted 25 ноября, 06:30
Published 25 ноября, 06:30
Modified 25 ноября, 06:32
Updated 25 ноября, 06:32
В стенах ДВФУ на Русском острове стартовал II Инвестиционный-промышленный форум. Гости из дружественных стран уже по достоинству оценили качество приморского меда.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл на масштабное событие и уже посетил стенд сладкого натурального продукта, который может стать одним из ведущих брендов, как птичье молоко.
Стоит отметить, что Олег Кожемяко буквально минувшей ночью вернулся из деловой поездки. Глава края представил уникальные деликатесы из Приморья на международной арене в Ташкенте. Дальневосточный мед медленно, но верно продолжает покорять мир.