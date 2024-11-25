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Posted 25 ноября, 06:30

Published 25 ноября, 06:30

Modified 25 ноября, 06:32

Updated 25 ноября, 06:32

Олег Кожемяко задержался у стенда приморского меда на форуме во Владивостоке — фото

Олег Кожемяко задержался у стенда приморского меда на форуме во Владивостоке — фото

25 ноября 2024, 06:30
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Приморский мёд
Приморский мёд вновь в центре внимания. Губернатор края уделил особое внимание жидкому «золоту» на международном мероприятии, которое проходит на территории кампуса ДВФУ.

В стенах ДВФУ на Русском острове стартовал II Инвестиционный-промышленный форум. Гости из дружественных стран уже по достоинству оценили качество приморского меда.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл на масштабное событие и уже посетил стенд сладкого натурального продукта, который может стать одним из ведущих брендов, как птичье молоко.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что Олег Кожемяко буквально минувшей ночью вернулся из деловой поездки. Глава края представил уникальные деликатесы из Приморья на международной арене в Ташкенте. Дальневосточный мед медленно, но верно продолжает покорять мир.

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