«Основная задача — отрегулировать потоки миграции» — Олег Кожемяко о планах Приморья

Глава региона отметил, что работодатели, которые готовы трудоустроить граждан Узбекистана, должны четко и ясно определить заработную плату, условия проживания, медицинскую страховку, чтобы человек, который собирается ехать, понимал, куда и к кому он едет. Работать над налаживанием этих механизмов будут представительство Приморского края и агентство Узбекистана по миграционной политике.