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Posted 25 ноября, 01:05

Published 25 ноября, 01:05

Modified 25 ноября, 01:15

Updated 25 ноября, 01:15

Представительство Приморского края в Узбекистане уже скоро начнет свою работу

«Основная задача — отрегулировать потоки миграции» — Олег Кожемяко о планах Приморья

25 ноября 2024, 01:05
Фото: vostokmedia.com.

Представительство Приморского края в Узбекистане уже скоро начнет свою работу

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Строительство
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Узбекистан обсудил с коллегами перспективы создания системы подготовки кадров из зарубежа. Представительство Приморского края в Узбекистане поможет отрегулировать потоки миграции и подготовить специалистов.

В Узбекистане прошли переговоры на тему заинтересованности работодателей Приморского края в увеличении узбекской рабочей силы. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в этом направлении имеются определенные перспективы.

Фактически граждане Узбекистана уже давно трудятся в Приморье, основная задача — отрегулировать потоки миграции, чтобы они были в рамках закона. Также важно проводить предквалификационный отбор, считает губернатор.

«Мы готовы здесь направлять своих представителей для того, чтобы было обучение и русскому языку, для тех, кто его не знает, обучение тем технологическим терминам, которые нужны при, допустим, строительстве. Ну и, безусловно, важно создать прозрачность этого механизма, чтобы понимание было, кто едет, на какие условия едет», — рассказал Олег Кожемяко.

Глава региона отметил, что работодатели, которые готовы трудоустроить граждан Узбекистана, должны четко и ясно определить заработную плату, условия проживания, медицинскую страховку, чтобы человек, который собирается ехать, понимал, куда и к кому он едет. Работать над налаживанием этих механизмов будут представительство Приморского края и агентство Узбекистана по миграционной политике.

«Мы будем работать совместно, в каждом регионе, в каждой области есть еще свои уполномоченные. Поэтому нам необходимо вернуть нормативный рост, отрегулировать. Думаю, что меньше будет различных вопросов, связанных с этим», — рассказал губернатор.

Жители Узбекистана могут не знать до конца всех законов, ответственность за оформление сотрудников должны взять на себя работодатели, считает глава Приморья. В данный момент, по мнению губернатора, нередки случаи, когда работодатель обязуется помочь с документами своим сотрудникам, но фактически этого не делает.

Система, которую создают правительство Приморья и агентство Узбекистана по миграционной политике, способна устранить недопонимание, сделать процесс миграции упорядоченным и выгодным как для мигрантов, так и для работодателей в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном гостеприимстве жителей Средней Азии, которое жительница Приморья испытала на себе.

Испытано на себе: гостеприимство иностранцев поразило жительницу Приморья
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