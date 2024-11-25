«Пищат, но лезут»: о дальневосточных труженицах поведал опытный пчеловод из Приморья

В чем уникальность дальневосточного меда рассказал пчеловод из Приморского края

Сюжет Приморский мёд

Опытный пасечник из Спасского района Приморского края поделился «секретом» того, как пчеловодство стало для него не просто работой, а настоящим призванием. Мужчина поведал о трудностях и радостях жизни с пчёлами, а также о том, как его любимое дело с полувековой историей продолжается по сей день.

С чего все началось? «Медовая история» Виктора Николаевича и его супруги началась в 70-х годах. Тогда молодая семья трудилась в так называемом железнодорожном совхозе, в который входили Калиновка, Гайворон, Сосновка, Серебрянка, Малые Ключи. Сотрудники сельхозпредприятия выращивали фрукты и овощи, а также занимались пчеловодством. Они снабжали продуктами моряков из рыбфлота. Затем организацию преобразовали в Прохорской совхоз, куда вошло село Новинка, где по сей день проживает Виктор Николаевич. «Пчеловодство стало делом жизни. Попросил отводок, — тебе дали. Постепенно начал заниматься дома», — поведал мужчина. «Я, как рыбак, своё не ем» Иногда случается так, что ремесло всей жизни может, мягко говоря, поднадоедать в домашнем быту. Порой нечто подобное происходит и с пасечниками. «Знаете, многие пчеловоды не любят мед, хоть и знают, чем он полезен. Мы, как рыбаки, которые ловить добычу любят, а вот кушать — нет», — поделился собеседник. Но Виктор Николаевич старается все же съедать ложечку жидкого «золота» каждое утро, запивая водой. Однако порой мужчина забывает о заветной баночке, которая изо дня в день красуется на обеденном столе. Фото: Александра Мамедова. vostokmedia.com Пчеловодство — безотходное производство источника здоровья Оказывается, век пчелы достаточно скоротечен. Желто-черная трудяжка живет около 30-40 дней. За один сезон жужжащее семейство перерождается три раза. Активная деятельность насекомых начинается в марте, а завершается поздней осенью. Но пчелки даже зимуют с пользой. В холодное время года естественный отход старых насекомых не прекращается, на смену им появляются молодые. К слову, пчелиный подмор (тельца погибших особей) активно используют в народной медицине. «Некоторые покупают их, чтобы добавлять в самогон. Потом натирают им суставы», — уточнил Виктор Николаевич. Стоит отметить, приморцы нашли применение всему, что производят маленькие труженицы, — в обыденной жизни активно используются и воск, и пыльца, и перга. Если спектр использования воска понятен многим, то перга и пыльца, вероятно, вызовут вопросы у некоторых читателей. «Пыльцу надо сушить на сквозняке и в теньке, чтобы солнечные лучи не поступали в помещение. А перга — это белковый корм для молодых пчел. Они ее собирают на ножках и потом трамбуют в соты, затем едят», — поделился Виктор Николаевич. К слову, всё это добро применяется не только в пчеловодстве, но и в медицине, косметологии. Кормит, лечит и делает красивее: чем так полезен приморский мед? Узнать подробнее Получается, пчелы — это самые что ни на есть трудоголики. Они работают круглый год без отдыха. Более того, по словам Виктора Николаевича, насекомые из других уголков России не сравнятся с дальневосточными собратьями. Почему дальневосточные пчелы самые лучшие? В Приморском крае проживают разные виды желто-черных насекомых, но самыми трудолюбивыми являются коренные обитательницы региона. Завозные особи не привыкли к особенным условиям жизни в ДФО. «Во-первых, разница по температуре и влажности воздуха. Во-вторых, наши пчелы более приспособлены к массовым медосборам. Дальневосточные пчелы приносят по 18-20 килограмм ежедневно. Бывает, падает груженная, но ползет до последнего. Уже не летит, а залазит в улей. Как в анекдоте „пищит, но лезет“. Сбрасывает, отдыхает и по новой. Удивительные создания. Приморские летают по 40-50 раз за нектаром, а, так скажем, неместные, так не могут», — отметил Виктор Николаевич. Местных пчелок можно назвать уникальными. Ведь они невероятно выносливы, чем нередко поражают даже тех, кто проработал с ними всю сознательную жизнь. Именно поэтому приморцы с опасением пережили 2023 год, когда произошла массовая гибель перепончатокрылых. Фото: Александра Мамедова. vostokmedia.com Как массовый мор обошел стороной Новинку? По словам Виктора Николаевича, пчелиный клещ был всегда, но гибель пчелосемей, которая произошла в 2023 году, запомнится жителям региона надолго. Мужчина считает, что всему виной привозная зараза. Может из тайги пришла, а может самолетом прилетела. К счастью, мор обошел стороной улики нашего собеседника. Виктор Николаевич вспомнил, как впервые столкнулся с подобным в 70-80-х годах. На его памяти такая беда случалась именно в начале его профессиональной деятельности. «Мне посоветовали закинуть чеснок в улики, мол, поможет спасти трудяжек. Я закинул и забыл. Может действительно помог чеснок. Я потом вспомнил про него, хотел вытащить, а пчелы его смели», — с улыбкой вспомнил мужчина. Труженицы требуют особого ухода, но у каждого пчеловода свои лайфхаки. К слову, многие из них не торопятся делиться секретами. Виктор Николаевич отметил, что у каждого свои методы. Кто-то лечит народными снадобьями, как он. Некоторые прибегают к современным средствам. Многие изучают химические составы заграничной продукции, есть и те, кто доверяет только отечественным производителям. Например, Виктор Николаевич использует проверенные годами способы. Он даже сахаром не кормит своих пчел, хотя некоторые практикуют подобное, отметил собеседник. Сейчас стопроцентный натуральный мед — это редкость. Именно поэтому дальневосточные продукты пчеловодства, считаются одними из лучших в России. Читайте также: Алеся Корсак и Семен Полещук: Владивосток — город, куда хочется всегда возвращаться «Моё собачье дело» — правила выгула и содержания животных ужесточили в Приморье Миграцию в законное русло, а дружбу народов сохранить и преумножить — Олег Кожемяко