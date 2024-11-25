«Почта России»: По итогам 2024 года более 50% писем будут цифровыми

Представитель «Почты России» обратил внимание, что с помощью электронной почтовой системы можно отправлять письма, которые содержат ту же информацию и так же верифицированы, как и бумажные, но в цифровом формате. В системе фиксируется информация об отправителе и адресате, а также подтверждается факт вручения письма получателю.