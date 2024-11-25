«Почта России»: По итогам 2024 года более 50% писем будут цифровыми

Posted 25 ноября, 14:57
Published 25 ноября, 14:57
Modified 25 ноября, 14:57
Updated 25 ноября, 14:57
Доля цифровых, гибридных и оплаченных электронными марками писем в общем объеме корреспонденции в 2024 году прогнозируется на уровне 48,5–50,5%. По словам Нечаева, интерес к цифровому формату увеличивается не только со стороны предприятий и государственных учреждений, но и со стороны граждан, пишут newizv.ru.
В 2024 году к сервису электронных писем были подключены более 1000 предприятий. Прогнозируется, что общее количество отправленных писем в цифровом формате увеличится примерно на пятьдесят — шестьдесят миллионов.
Представитель «Почты России» обратил внимание, что с помощью электронной почтовой системы можно отправлять письма, которые содержат ту же информацию и так же верифицированы, как и бумажные, но в цифровом формате. В системе фиксируется информация об отправителе и адресате, а также подтверждается факт вручения письма получателю.
Цифровой формат обеспечивает высокий уровень верификации и безопасности в отличие от мессенджеров и электронной почты. По словам Нечаева, эти каналы удобно использовать для неформальной переписки, однако для случаев, требующих подтверждения юридической значимости, подлинности или продолжительного хранения документа, мессенджеры и электронные письма не подходят.
Представитель почты пояснил, что в мессенджерах сообщение может быть удалено, а адресаты не идентифицированы. Мошеннические схемы с поддельными или схожими адресами электронной почты сегодня достаточно распространены. Чтобы решить эти проблемы, были созданы цифровые и гибридные письма.
«Почта России» дает гарантию доставки цифровых писем адресатам, в том числе не подключенным к системе. Госучреждения активно пользуются такой возможностью, поскольку им проблематично отслеживать переход получателей на электронный формат.
По мнению Нечаева, в будущем до 95% корреспонденции будет отправляться в цифровом формате. Однако в некоторых случаях отправка бумажных писем все же сохранится. В частности, их будут использовать для отправки уникальных объектов или документов с живой печатью.
Ранее в своем интервью РБК гендиректор «Почты России» Михаил Волков отметил, что работа компании строится вокруг клиента. Команда изучает запросы пользователей и создает с учетом этой информации новые решения и дорабатывает действующие предложения. Для этого специалисты постоянно собирают и анализируют данные о пользователях, чтобы быть на шаг впереди.
«Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — заключил Михаил Волков.