Предупреждение №1: ледяной дождь может обрушиться на Приморский край

Также в крае будет дуть сильный штормовой ветер. Волны могут достигать трех метров, заявил метеоблогер. На перевалах, в горных и северных районах прогнозируется сильный гололед. Руслан Юрковский рекомендует приморцам отложить поездки по краю, особенно в ночь на 27 ноября.