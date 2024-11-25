Предупреждение №1: ледяной дождь может обрушиться на Приморский край

Posted 25 ноября, 05:10
Published 25 ноября, 05:10
Modified 25 ноября, 05:28
Updated 25 ноября, 05:28
Активный волновой циклон внесет серьезные коррективы в погодную обстановку в регионе, сообщает портал «Маглипогода». Очень сильные осадки обрушатся на Приморье. Кое-где возможен дождь со снегом, в некоторых районах мокрый снег и даже ледяной дождь, подчеркнул основатель сайта Руслан Юрковский.
«В южных районах местами пройдут ливни и возможны грозы с опасным количеством осадков более 50 миллиметров за 6-12 часов», — отметил народный синоптик.
Также в крае будет дуть сильный штормовой ветер. Волны могут достигать трех метров, заявил метеоблогер. На перевалах, в горных и северных районах прогнозируется сильный гололед. Руслан Юрковский рекомендует приморцам отложить поездки по краю, особенно в ночь на 27 ноября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае после мощного циклона.