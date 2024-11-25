Причину гололеда около путепровода во Владивостоке прокомментировали в Примводоканале

Posted 25 ноября, 00:50
Published 25 ноября, 00:50
Modified 25 ноября, 00:52
Updated 25 ноября, 00:52
В дальневосточной столице течь посреди улицы стала опасным препятствием для автомобилистов. Горожане предполагают, что вода начала пребывать на проезжую часть из-за прорванной канализации. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу Примводоканала для разъяснения ситуации.
Редакции удалось выяснить, что профильные специалисты уже знают о происшествии. Более того, в ближайшее время они займутся этим вопросом вплотную.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке утро «скрасила» еще одно неожиданное обстоятельство, — автобус, который перегородил две полосы на перекрестке Борисенко и 40 лет ВЛКСМ.