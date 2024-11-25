vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 00:50

Published 25 ноября, 00:50

Modified 25 ноября, 00:52

Updated 25 ноября, 00:52

Причину гололеда около путепровода во Владивостоке прокомментировали в Примводоканале

Причину гололеда около путепровода во Владивостоке прокомментировали в Примводоканале

25 ноября 2024, 00:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке на дороге к путепроводу образовалась наледь. Автомобилистам пришлось несладко в утренние часы понедельника. К слову, в Примводоканале уже знают о насущной проблеме.

В дальневосточной столице течь посреди улицы стала опасным препятствием для автомобилистов. Горожане предполагают, что вода начала пребывать на проезжую часть из-за прорванной канализации. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу Примводоканала для разъяснения ситуации.

Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео
Узнать подробнее

Редакции удалось выяснить, что профильные специалисты уже знают о происшествии. Более того, в ближайшее время они займутся этим вопросом вплотную.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке утро «скрасила» еще одно неожиданное обстоятельство, — автобус, который перегородил две полосы на перекрестке Борисенко и 40 лет ВЛКСМ.

Заблокировал полдороги: «коловая» пробка сковала перекресток во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Трагедия унесла жизнь: пожилая женщина погибла в огне в Приморском крае — фотоНеадекват прыгнул на машину скорой помощи во Владивостоке — видеоПродолжение «дурнопахнущей» истории: спальный район Владивостока заливают нечистоты
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Происшествие#Автомобили#Канализация#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика