Штормовой ветер и мокрый снег: штормовое предупреждение остается в силе в Приморье

Posted 25 ноября, 02:29
Published 25 ноября, 02:29
Modified 25 ноября, 02:31
Updated 25 ноября, 02:31
Сегодня, 25 ноября, будет тепло, — +1 — +7 °С. Только на севере ожидается «легкий» минус, — 0 — -2 °С. Но, по данным «Примгидромета», во вторник, 26 ноября, ситуация резко изменится.
«Со стороны Корейского полуострова к Приморью приблизится глубокий циклон с фронтальными разделами», — отметили синоптики.
Ближайшей ночью дождь со снегом ударит по западным и южным районам. Также на юге прогнозируется штормовой ветер. Ситуацию осложнят минусовые температуры, — -2 — -15 °С. Только на южном побережье сохранятся плюсовых значения, — +1 — +6 °С.
Днем циклон начнет властвовать по всему региону. Интенсивность мокрого снега увеличится. Более того, на юго-восток могут обрушиться грозовые дожди. Однако максимальный температурный фон будет выше на 1 — 3 градуса, чем сегодня.
К слову, в связи с опасными осадками, штормовое предупреждение все еще остается в силе.
В понедельник непогода минует Владивосток. Воздух успеет прогреться до +2 — +5 °С. Во вторник дожди начнутся после обеда. Также в городе будет дуть штормовой ветер. Несмотря на циклон, в дальневосточной столице будет тепло, — +5 — +8 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее тепло посетило Приморский край уже три раза.