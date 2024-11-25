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Posted 25 ноября, 06:39

Published 25 ноября, 06:39

Modified 25 ноября, 06:41

Updated 25 ноября, 06:41

Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды

Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды

25 ноября 2024, 06:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В связи с ожидающимся ухудшением погоды во Владивостоке 26 ноября, в школах объявлено свободное посещение. Жителям города рекомендуют быть предельно осторожными.

Во Владивостоке прогнозируется ухудшение погоды во вторник, 26 ноября. По информации на 25 ноября, ночью 26-го числа ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер до 30 м/с. Днем также прогнозируется дождь и штормовой ветер с порывами до 34 м/с.

Городские службы готовы к оперативной реакции на возможные негативные последствия непогоды.

Управление образования Владивостока объявило свободное посещение для всех школ. Это означает, что пропуск занятий в указанный день не будет рассматриваться как прогул.

Из-за сильного ветра возможно перегрузка электрических сетей в городе. Жителям рекомендуют ограничить использование электрических приборов для предотвращения возможных сбоев и коротких замыканий.

Водителей просят отказаться от личного автотранспорта во время неблагоприятных погодных условий. В случае, если выехать все же необходимо, следует быть предельно осторожными: соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и уделить особое внимание состоянию дороги.

Также рекомендуется избегать парковки автомобилей около деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре.

Пешеходам в условиях плохой погоды также стоит быть бдительными и осторожными. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения проблем можно обратиться за помощью по круглосуточному телефону службы спасения 2222-333 или в чат-бот администрации в Telegram.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается серьезная непогода.

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