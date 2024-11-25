Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды

Во Владивостоке прогнозируется ухудшение погоды во вторник, 26 ноября. По информации на 25 ноября, ночью 26-го числа ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер до 30 м/с. Днем также прогнозируется дождь и штормовой ветер с порывами до 34 м/с.