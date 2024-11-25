Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды

Posted 25 ноября, 06:39
Published 25 ноября, 06:39
Modified 25 ноября, 06:41
Updated 25 ноября, 06:41
Во Владивостоке прогнозируется ухудшение погоды во вторник, 26 ноября. По информации на 25 ноября, ночью 26-го числа ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер до 30 м/с. Днем также прогнозируется дождь и штормовой ветер с порывами до 34 м/с.
Городские службы готовы к оперативной реакции на возможные негативные последствия непогоды.
Управление образования Владивостока объявило свободное посещение для всех школ. Это означает, что пропуск занятий в указанный день не будет рассматриваться как прогул.
Из-за сильного ветра возможно перегрузка электрических сетей в городе. Жителям рекомендуют ограничить использование электрических приборов для предотвращения возможных сбоев и коротких замыканий.
Водителей просят отказаться от личного автотранспорта во время неблагоприятных погодных условий. В случае, если выехать все же необходимо, следует быть предельно осторожными: соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и уделить особое внимание состоянию дороги.
Также рекомендуется избегать парковки автомобилей около деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре.
Пешеходам в условиях плохой погоды также стоит быть бдительными и осторожными. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.
В случае возникновения проблем можно обратиться за помощью по круглосуточному телефону службы спасения 2222-333 или в чат-бот администрации в Telegram.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается серьезная непогода.