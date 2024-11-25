Такого ты наверняка не видел: мужчина взглянул на небо и обомлел в Приморье — видео

Posted 25 ноября, 01:08
Published 25 ноября, 01:08
Modified 25 ноября, 01:10
Updated 25 ноября, 01:10
Внимательного мужчину удивило ночное небо в Артеме. Мужчина заметил, что огоньки «выстроились» строго в ряд. Судя по всему, он наблюдал не за звездами. Подписчики новых медиа немного поразмышляли о том, что же удалось запечатлеть приморцу.
Кто-то подумал, что это спутники, которые, по словам комментатора, летают периодически в регионе. Некоторые отшутились, что это проделки Илона Маска (американский инженер — прим. ред.). Нашлись и те, кто не воспринял информацию всерьез и заявил, что на видео замечены фиксики (герои российского мультсериала «Фиксики» (0+) — прим. ред.)
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утро во Владивостоке выдалось чудесным из-за атмосферного явления, которое густым полотном обволокло землю.