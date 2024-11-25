Такого ты наверняка не видел: мужчина взглянул на небо и обомлел в Приморье — видео

Кто-то подумал, что это спутники, которые, по словам комментатора, летают периодически в регионе. Некоторые отшутились, что это проделки Илона Маска (американский инженер — прим. ред.). Нашлись и те, кто не воспринял информацию всерьез и заявил, что на видео замечены фиксики (герои российского мультсериала «Фиксики» (0+) — прим. ред.)